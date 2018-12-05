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Пользователи соцсети Facebook жалуются, что не могут зайти в соцсеть.

Многие пользователи были выброшены из своих учетных записей в среду, 5 декабря. Зайти обратно они не могут.

Сообщения о сбое в соцсети поступают из ряда стран Европы.

В частности, на проблемы жалуются жители Великобритании, Польши, Венгрии, Италии, Швеции, Бельгии и других стран, как показывает сайт Downdetector.

Жалуются на невозможность зайти в Facebook и в Украине.

Некоторые пользователи говорят, что потеряли доступ к своему аккаунту. Другие говорят, что сайт у них вообще не работает.

При попытке залогиниться в соцсеть пользователи получают сообщение о "неожиданной ошибке".

Копірайт зображення Facebook

Многие начали беспокоиться, что их могли взломать хакеры. Другие считают, что это техническая проблема.

В Facebook проблему пока не прокомментировали.

Не впервые

В сентябре миллионы пользователей временно лишились доступа к Facebook.

Тогда компания заявила о возможной утечке данных 50 млн аккаунтов.

Хакеры могли получить данные через уязвимость, которую обнаружили в функции View As ("Просмотреть как"), что позволяет узнать, как видят профиль другие пользователи.

Пользователям аккаунтов, к которым могли получить доступ хакеры, пришлось снова вводить пароль.

Это не означает, что хакеры на самом деле получили доступ к их аккаунтам, заявили в компании.

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