Проблемы с Facebook: пользователи жалуются, что не могут зайти в соцсеть
Пользователи соцсети Facebook жалуются, что не могут зайти в соцсеть.
Многие пользователи были выброшены из своих учетных записей в среду, 5 декабря. Зайти обратно они не могут.
Сообщения о сбое в соцсети поступают из ряда стран Европы.
В частности, на проблемы жалуются жители Великобритании, Польши, Венгрии, Италии, Швеции, Бельгии и других стран, как показывает сайт Downdetector.
- Количество юзеров Facebook достигает 2 млрд
- Почему Facebook оставляет планы по "воздушному" Интернету
- Facebook развивает видеоконтент
- Тысячу юных датчан обвиняют в распространении порно
- Инсайдеры раскрыли "модераторскую политику" Facebook
Жалуются на невозможность зайти в Facebook и в Украине.
Некоторые пользователи говорят, что потеряли доступ к своему аккаунту. Другие говорят, что сайт у них вообще не работает.
При попытке залогиниться в соцсеть пользователи получают сообщение о "неожиданной ошибке".
Многие начали беспокоиться, что их могли взломать хакеры. Другие считают, что это техническая проблема.
В Facebook проблему пока не прокомментировали.
Не впервые
В сентябре миллионы пользователей временно лишились доступа к Facebook.
Тогда компания заявила о возможной утечке данных 50 млн аккаунтов.
Хакеры могли получить данные через уязвимость, которую обнаружили в функции View As ("Просмотреть как"), что позволяет узнать, как видят профиль другие пользователи.
Пользователям аккаунтов, к которым могли получить доступ хакеры, пришлось снова вводить пароль.
Это не означает, что хакеры на самом деле получили доступ к их аккаунтам, заявили в компании.