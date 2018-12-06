Во Франции окончательно передумали повышать налоги на топливо
Французское правительство объявило, что убрало из бюджета на следующий год повышение налога на топливо, вызвавшее массовые протесты во Франции.
О решении объявил премьер-министр Эдуар Филипп. Всего два дня назад он заявлял, что отложит введение нового налога на шесть месяцев.
Массовые протесты "желтых жилетов" продолжались в крупнейших французских городах три уикэнда подряд.
Следующие акции протеста были запланированы на эти выходные.
Они показали общее недовольство работой правительства.
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Демонстранты, вышедшие на улицы в первые дни митингов, надевали яркие жилеты, которые, согласно закону, должен иметь каждый водитель - из-за этого движение получило название "Желтые жилеты".
Жертвами протестов, которые отличились высоким уровнем насилия и вандализма, стали четыре человека.
Что сказал премьер-министр?
Во вторник Эдуард Филипп заявил, что так называемый "налог на топливо", который должен вступить в силу 1 января, отложат на шесть месяцев, чтобы провести дополнительные консультации.
Он также заявил, что запланированное на эту зиму увеличение цен на газ и электроэнергию тоже временно приостановят, так же, как и изменение правил пользования транспортными средствами, которые загрязняют атмосферу выбросами.
В среду в нижней палате парламента г-н Филипп заявил: "Правительство готово к диалогу и демонстрирует это тем, что исключает из бюджета на 2019 год повышение этого налога".
Это большая уступка правительства президента Макрона, который ранее заявлял, что налог необходим, чтобы противостоять климатическим изменениям и сократить дефицит бюджета.
Откуда столько недовольства?
Во время выборов на пост президента Макрон выступил с пакетом экономических реформ, которые должны улучшить жизнь французов, в частности снизить уровень безработицы и активизировать экономику.
Но многие люди ощущают, что этого так и не произошло. Например, анализ бюджета 2018-2019 годов, проведенный институтом государственной политики Франции, показал, что, согласно планам, доходы беднейшей части населения в значительной степени снизятся или останутся неизменными.
Средний класс почувствует небольшое улучшение, но самые большие прибыли получат те, кто уже и так были богатыми. Худшим, по прогнозам, будет финансовое положение пенсионеров.
Кто протестует?
Движение "желтых жилетов" началось с протеста против повышения пошлин на дизельное топливо, которое часто используют французские водители, и на которое давно был меньший налог, чем на другие виды топлива.
Протестующие заявляют, что Макрон потерял связь с народом, особенно с жителями пригородов, которые зависят от собственных автомобилей.
В результате это движение переросло в большие протесты против маргинализации сельских районов и высокой стоимости жизни, которые продемонстрировали общее возмущение экономической политикой президента Макрона.
Протесты не имеют конкретного лидера и охватили самых разных участников - от левых анархистов до правых националистов. Также участие в акциях приняли многие умеренно настроенные граждане.
Несколько дней назад студенты и водители карет "скорой помощи" также вышли на протесты.