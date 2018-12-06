Финансовый директор Huawei арестована по запросу США

Копірайт зображення EPA Image caption Мэн Ванчжоу была задержана во время пересадки с одного рейса на другой в аэропорту Ванкувера

Дочь основателя китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ванчжоу арестована в Канаде. Ей грозит экстрадиция в США.

Мэн Ванчжоу, которая занимает должность главного финансового директора Huawei и заместителя председателя правления этой компании, была арестована в Ванкувере 1 декабря.

Детали ареста не разглашаются, но известно, что США расследуют деятельность Huawei по делу о возможном нарушении санкций против Ирана.

Посольство Китая в Канаде выразило протест по аресту и требует освобождения женщины.

В Huawei заявили, что имеют мало информации относительно обвинений и "не знают о каких-либо противоправных действиях г-жи Мэн".

Арест произошел в сложное время для американо-китайских отношений. Страны участвуют в торговой войне, во время которой ввели пошлины на товары стоимостью в миллиарды долларов.

Арест может навредить 90-дневному "тарифному перемирию" двух стран, которое согласовали президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин на саммите G20 1 декабря.

Что в Канаде говорят об аресте?

Министерство юстиции Канады подтвердило дату и место ареста г-жи Мэн и добавил: "Она разыскивалась для экстрадиции в США, а судебное разбирательство относительно меры пресечения назначено на пятницу".

В министерстве сообщили, что не могут предоставить больше информации, поскольку задержанная требовала не публиковать детали дела и соответствующее решение, которое приняли суды.

Представитель Министерства юстиции США в восточном районе Нью-Йорка, который, по информации Huawei, выдвинул обвинения, отказался комментировать дело.

С чем может быть связано это дело?

Американские СМИ сообщили, что деятельность Huawei расследуется из-за возможного нарушения американских санкций против Ирана.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Huawei - один из крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования и услуг в мире

В одной из статей в New York Times отмечается, что министерства торговли и финансов США пытаются привлечь китайскую фирму к ответственности за возможное нарушение санкций против Ирана и КНДР.

Американские законодатели неоднократно обвиняли компанию в том, что она угрожает национальной безопасности США, утверждая, что ее технологии могут быть использованы китайским правительством для шпионажа.

Реагируя на арест, американский сенатор Бен Сасси заявил Associated Press, что Китай активно занимается подрывом национальной безопасности США, часто "используя частные структуры".

"Американцы благодарны, что наши канадские партнеры арестовали главного финансового директора (Huawei. - Ред.)", - добавил он.

Как реагируют Китай и Huawei

В Huawei заявили, что г-жа Мэн, дочь бывшего офицера китайской армии Женя Чженьфеня, который основал компанию в 1987 году, была задержана во время пересадки в аэропорту.

В своем заявлении компания отмечает, что выполняет "все соответствующие законы и правила, где они действуют, в частности, санкционные законы и правила экспортного контроля ООН, США и ЕС".

"Компания считает, что канадские и американские правовые органы в конце концов достигнут справедливого заключения", - говорится в заявлении.

Заявление китайского посольства в Канаде было более суровым.

Китайские дипломаты заявили, что Канада по просьбе США арестовала китайскую гражданку, которая "не нарушала ни одного американского или канадского закона".

Поэтому Китай призывает "немедленно исправить правонарушения и вернуть свободу Мэн Ванчжоу".

Почему Huawei вызывает озабоченность на Западе?

Компания является одним из крупнейших провайдеров электроники, телекоммуникационного оборудования и услуг в мире. Недавно она обошла Apple и стала вторым по объему производителем смартфонов после Samsung.

Некоторые западные правительства опасаются, что Пекин получит доступ к мобильным и другим коммуникационным сетям 5-го поколения (5G) из Huawei и расширит возможности шпионажа, хотя фирма настаивает на отсутствии контроля со стороны китайского правительства.

Копірайт зображення Reuters Image caption В Новой Зеландии заблокировали закупку оборудования Huawei из-за предостережения спецслужб

Новая Зеландия заблокировала закупку оборудования Huawei из-за предостережения спецслужб относительно потенциальной опасности для национальной безопасности после того, как Австралия ввела подобный запрет для Huawei и другой китайской телекоммуникационной компании ZTE.

США начали расследование ряда дел против китайских технологических фирм, выдвинув такие обвинения, как кража систем киберзащиты и нарушение санкций против Ирана.

Ранее в этом году американским компаниям запретили экспортировать свою продукцию ZTE. Позже США заменили запрет на штрафы и замены в руководстве этой компании.

О каких санкциях в отношении Ирана идет речь?

Дональд Трамп в прошлом месяце возобновил все американские санкции против Ирана, которые были отменены после заключения ядерной сделки 2015 года.

Возобновленные санкции уже повлияли на экспорт нефти Ираном, судоходство и банки - все основные части иранской экономики.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США будут "агрессивно" преследовать любую фирму или организацию, "уклоняющуюся от наших санкций".

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