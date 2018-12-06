За что в Крыму задержали адвоката одного из моряков?

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Адвоката Эмиля Курбединова, который ведет дело одного из украинских военных моряков, арестованных Россией, задержали в Крыму.

Крымский адвокат Эдем Семедляев написал в Facebook, что его коллегу задержали сотрудники "Центра по противодействию экстремизму" МВД России в Крыму по дороге из дома на работу.

Его подозревают по статье 20.3 (ч.1) Кодекса об административных нарушениях РФ - "пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций", запрещенных российским законодательством.

Максимальный срок наказания за это правонарушение - 15 суток.

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26 января 2017 года Курбединова уже задерживали по этой статье и признали виновным в административном правонарушении. Его наказали арестом сроком на 10 суток.

Обвинение адвокату было предъявлено за видео с символикой организации "Хизб-ут-Тахрир", которое он публиковал на своей странице "ВКонтакте" в 2013 году. Эта организация - в списке запрещенных ФСБ России экстремистских организаций.

Эмиль Курбединов защищал крымских активистов Ильми Умерова, Эмира-Усейн Куку, а также журналиста Николая Семену.

В последнее время Курбединов стал адвокатом одного из 24 украинских моряков - Богдана Небелицы. Моряков 25 ноября задержали российские пограничники в Черном море, а суды арестовали на два месяца.

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