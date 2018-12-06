Копірайт зображення Getty Images Image caption В десятку лучших фильмов вошел фильм ужасов "Тихое место". Дети-актеры, сыгравшие в нем, показывают, как можно было выжить в придуманном авторами фильма постапокалиптическом мире

Американский институт киноискусства объявил 10 лучших фильмов 2018 года. Они получили награды AFI AWARDS.

Победители этой премии, по словам организаторов, обогащают американское искусство, вдохновляют аудиторию и художников, а также оставляют отпечаток на обществе.

В десятку лучших в этом году вошли и супергеройский фильм, и триллер, и комедийная драма, и мюзикл.

Итак, что посмотреть?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мюзикл "Мэри Поппинс возвращается", который выйдет на украинские экраны в январе, назван одним из лучших фильмов 2018 года

• В супергеройском фильме "Черная пантера" режиссера Райана Куглера рассказывается о вымышленном королевстве Ваканда в Африке. Его жители получили металл вибраниум, благодаря которому создали самые передовые технологии в мире. Немало воров пытаются похитить драгоценный металл в ущерб местным жителям. Правитель Ваканды имеет одежду Черной пантеры, наделяющую его удивительными свойствами. Именно владельцу этой одежды предстоит остановить непрошеных захватчиков.

• В триллере "Черный куклуксклановец" Спайка Ли речь идет о полицейском-афроамериканце, который в 1979 году проникает в группировку расистов и завоевывает доверие его руководителей, чтобы раскрыть закрытую сторону деятельности ку-клукс-клана. Фильм основан на реальных событиях.

• "Дневник пастыря" Пола Шредера - драма о священнике, который тяжело переживает гибель сына в Иракской войне, но должен помогать прихожанам справиться с проблемами и ссорами.

• В фильме "Восьмой класс" Бо Бьорнема рассказывается история восьмиклассницы, которая ведет блог на Youtube, что помогает ей справиться с трудностями переходного периода.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Актрисы Рэйчел Вайс, Оливия Колман и Эмма Стоун с режиссером "Фаворитки" Йоргосом Лантимосом

• Драма "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса рассказывает об эпохе британской королевы Анны Стюарт (1702-1714). Разные фаворитки борются за влияние на корону. Страной фактически руководит леди Сара Черчилль, но ко двору вдруг прибывает ее кузина Абигейл, которая хочет отстранить родственницу от власти. В фильме снялось настоящее созвездие актрис - Эмма Стоун, Рейчел Вайс и Оливия Колман.

• Фильм "Зеленая книга" Питера Фарелли рассказывает историю путешествия известного афроамериканского джазового музыканта Дона Ширли по южным штатам США в 1960-х годах. За время этого путешествия у него зарождается дружба с водителем. Вместе они преодолеют немало препятствий на американском Юге, где все жители дружелюбно относятся к афроамериканцам.

• "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла - мюзикл по книге писательницы Памелы Трэверс. Действие фильма происходит в Лондоне во время Великой депрессии. Прекрасная няня Мэри Поппинс в исполнении Эмили Блант возвращается в семью Бэнкс, чтобы вернуть ей счастье после смерти г-жи Бэнкс. Эксцентричную сестру Мэри - Топс - играет Мерил Стрип.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Главные роли в фильме "Рождение звезды" исполнили певица Леди Гага и Брэдли Купер

• Драма "Если бы Билл-стрит могла заговорить" Барри Дженкинса - история любви молодого афроамериканского скульптора и его беременной невесты. Скульптора сажают по требованию расиста-полицейского по ложному обвинению в изнасиловании. Девушка с помощью семьи пытается любой ценой вызволить любимого.

• Фильм ужасов "Тихое место" Джона Красински изображает постапокалиптический мир, где люди могут выжить, если передвигаться молча, потому что на них охотятся инопланетные существа, реагирующие на звуки. В таких условиях одна из героинь должна родить ребенка.

• "Рождение звезды" Брэдли Купера - история любви кантри-музыканта Джексона, карьера которого давно пошла наперекосяк, и молодой официантки Элли. Он замечает в ней талант певицы и помогает реализоваться. Но чем более успешной становится его новая подруга, тем больше Джексон погружается в алкогольную зависимость из-за собственных неудач. Главные роли исполнили певица Леди Гага и Брэдли Купер.

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