10 лучших фильмов 2018 от Американского киноинститута
Американский институт киноискусства объявил 10 лучших фильмов 2018 года. Они получили награды AFI AWARDS.
Победители этой премии, по словам организаторов, обогащают американское искусство, вдохновляют аудиторию и художников, а также оставляют отпечаток на обществе.
В десятку лучших в этом году вошли и супергеройский фильм, и триллер, и комедийная драма, и мюзикл.
Итак, что посмотреть?
• В супергеройском фильме "Черная пантера" режиссера Райана Куглера рассказывается о вымышленном королевстве Ваканда в Африке. Его жители получили металл вибраниум, благодаря которому создали самые передовые технологии в мире. Немало воров пытаются похитить драгоценный металл в ущерб местным жителям. Правитель Ваканды имеет одежду Черной пантеры, наделяющую его удивительными свойствами. Именно владельцу этой одежды предстоит остановить непрошеных захватчиков.
• В триллере "Черный куклуксклановец" Спайка Ли речь идет о полицейском-афроамериканце, который в 1979 году проникает в группировку расистов и завоевывает доверие его руководителей, чтобы раскрыть закрытую сторону деятельности ку-клукс-клана. Фильм основан на реальных событиях.
• "Дневник пастыря" Пола Шредера - драма о священнике, который тяжело переживает гибель сына в Иракской войне, но должен помогать прихожанам справиться с проблемами и ссорами.
• В фильме "Восьмой класс" Бо Бьорнема рассказывается история восьмиклассницы, которая ведет блог на Youtube, что помогает ей справиться с трудностями переходного периода.
• Драма "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса рассказывает об эпохе британской королевы Анны Стюарт (1702-1714). Разные фаворитки борются за влияние на корону. Страной фактически руководит леди Сара Черчилль, но ко двору вдруг прибывает ее кузина Абигейл, которая хочет отстранить родственницу от власти. В фильме снялось настоящее созвездие актрис - Эмма Стоун, Рейчел Вайс и Оливия Колман.
• Фильм "Зеленая книга" Питера Фарелли рассказывает историю путешествия известного афроамериканского джазового музыканта Дона Ширли по южным штатам США в 1960-х годах. За время этого путешествия у него зарождается дружба с водителем. Вместе они преодолеют немало препятствий на американском Юге, где все жители дружелюбно относятся к афроамериканцам.
• "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла - мюзикл по книге писательницы Памелы Трэверс. Действие фильма происходит в Лондоне во время Великой депрессии. Прекрасная няня Мэри Поппинс в исполнении Эмили Блант возвращается в семью Бэнкс, чтобы вернуть ей счастье после смерти г-жи Бэнкс. Эксцентричную сестру Мэри - Топс - играет Мерил Стрип.
• Драма "Если бы Билл-стрит могла заговорить" Барри Дженкинса - история любви молодого афроамериканского скульптора и его беременной невесты. Скульптора сажают по требованию расиста-полицейского по ложному обвинению в изнасиловании. Девушка с помощью семьи пытается любой ценой вызволить любимого.
• Фильм ужасов "Тихое место" Джона Красински изображает постапокалиптический мир, где люди могут выжить, если передвигаться молча, потому что на них охотятся инопланетные существа, реагирующие на звуки. В таких условиях одна из героинь должна родить ребенка.
• "Рождение звезды" Брэдли Купера - история любви кантри-музыканта Джексона, карьера которого давно пошла наперекосяк, и молодой официантки Элли. Он замечает в ней талант певицы и помогает реализоваться. Но чем более успешной становится его новая подруга, тем больше Джексон погружается в алкогольную зависимость из-за собственных неудач. Главные роли исполнили певица Леди Гага и Брэдли Купер.
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