Ветеранов УПА признали участниками боевых действий. Когда будут льготы

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Верховная Рада расширила список борцов за независимость Украины в XX веке, которые могут получить статус участника боевых действий. Закон вступит в силу через три месяца.

За это время Кабмин должен разработать механизмы предоставления льгот и статуса ветеранам освободительной борьбы.

Верховная Рада признала участниками боевых действий воинов, участвовавших во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии.

За проект закона, который внес на голосование народный депутат Юрий Шухевич, проголосовали 236 народных депутатов.

Ранее участниками боевых действий признавали воинов УПА, принимавших участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на территории оккупированной Украины в 1941-1944 годах, которые не совершили преступлений против человечности и были реабилитированы.

Теперь в этот список добавили людей, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе

• УПА

• Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца "Полесская Сечь"

• Украинской народной революционной армии (УНРА)

• Организации народной обороны "Карпатская Сечь"

• Украинской военной организации (УВО)

• вооруженных подразделений Организации украинских националистов, и, согласно закону "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке", признанных борцами за независимость Украины в XX веке.

По данным Всеукраинского братства ОУН-УПА, по состоянию на май 2018 года, численность участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА составляла 1201 человек.

В законе отмечается, что на основе этих данных будут рассчитывать бюджетные льготы, предусмотренные для участников боевых действий.

История вопроса

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Впервые официальное признание ОУН-УПА в Украине произошло в мае 2015 года.

Тогда Верховная Рада приняла закон о правовом статусе борцов за независимость Украины, в котором среди других организаций, указали Организацию украинских националистов и Украинской повстанческой армии.

Автором закона так же выступил сын командира УПА Романа Шухевича - Юрий Шухевич.

Тогда Украина предоставила социальные гарантии и льготы всем участникам борьбы за независимость в ХХ веке. Правда, какие именно льготы им предоставляются, в законе не было прописано.

Предыдущая попытка признания УПА борцами за независимость Украины 14 октября 2014 года закончилась столкновениями возле Верховной Рады.

Изменение отношения

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Согласно прошлогодним социологическим исследованиям группы "Рейтинг" и компании КМИС, украинцы изменили свою оценку деятельности ОУН и УПА и теперь называют их воинов борцами за независимость Украины.

Еще в начале 2010-х годов большинство опрошенных высказывались резко против, подобная ситуация была даже при президентстве Виктора Ющенко, не говоря о первых годах независимости в 90-х.

Опрошенные ВВС Украина эксперты объяснили, что украинцы резко изменили свое негативное отношение к ОУН и УПА из-за конфликта на востоке Украины и преподавания другого взгляда на историю в школах независимой Украины.

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