Ветеранов УПА признали участниками боевых действий. Когда будут льготы
Верховная Рада расширила список борцов за независимость Украины в XX веке, которые могут получить статус участника боевых действий. Закон вступит в силу через три месяца.
За это время Кабмин должен разработать механизмы предоставления льгот и статуса ветеранам освободительной борьбы.
Верховная Рада признала участниками боевых действий воинов, участвовавших во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии.
За проект закона, который внес на голосование народный депутат Юрий Шухевич, проголосовали 236 народных депутатов.
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Ранее участниками боевых действий признавали воинов УПА, принимавших участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на территории оккупированной Украины в 1941-1944 годах, которые не совершили преступлений против человечности и были реабилитированы.
Теперь в этот список добавили людей, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе
• УПА
• Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца "Полесская Сечь"
• Украинской народной революционной армии (УНРА)
• Организации народной обороны "Карпатская Сечь"
• Украинской военной организации (УВО)
• вооруженных подразделений Организации украинских националистов, и, согласно закону "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке", признанных борцами за независимость Украины в XX веке.
По данным Всеукраинского братства ОУН-УПА, по состоянию на май 2018 года, численность участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА составляла 1201 человек.
В законе отмечается, что на основе этих данных будут рассчитывать бюджетные льготы, предусмотренные для участников боевых действий.
История вопроса
Впервые официальное признание ОУН-УПА в Украине произошло в мае 2015 года.
Тогда Верховная Рада приняла закон о правовом статусе борцов за независимость Украины, в котором среди других организаций, указали Организацию украинских националистов и Украинской повстанческой армии.
Автором закона так же выступил сын командира УПА Романа Шухевича - Юрий Шухевич.
Тогда Украина предоставила социальные гарантии и льготы всем участникам борьбы за независимость в ХХ веке. Правда, какие именно льготы им предоставляются, в законе не было прописано.
Предыдущая попытка признания УПА борцами за независимость Украины 14 октября 2014 года закончилась столкновениями возле Верховной Рады.
Изменение отношения
Согласно прошлогодним социологическим исследованиям группы "Рейтинг" и компании КМИС, украинцы изменили свою оценку деятельности ОУН и УПА и теперь называют их воинов борцами за независимость Украины.
Еще в начале 2010-х годов большинство опрошенных высказывались резко против, подобная ситуация была даже при президентстве Виктора Ющенко, не говоря о первых годах независимости в 90-х.
Опрошенные ВВС Украина эксперты объяснили, что украинцы резко изменили свое негативное отношение к ОУН и УПА из-за конфликта на востоке Украины и преподавания другого взгляда на историю в школах независимой Украины.