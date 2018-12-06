Рада прекратила Договор о дружбе с Россией: что это значит

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Верховная Рада поддержала решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (Большой договор) между Украиной и Россией. Он утратит силу 1 апреля 2019 года.

За этот законопроект проголосовали 277 депутатов.

Решение парламента напрямую не связано с введением военного положения в Украине.

Еще в сентябре МИД Украины сообщил России о желании не продлевать действие этого документа.

Документ был заключен в 1997 году, начал действовать в 99-м и автоматически должен был пролонгироваться каждые 10 лет, если какая-то сторона не заявит о желании прекратить его действие.

Договор закреплял принципы стратегического партнерства в двусторонних отношениях стран, также государства официально признавали границы друг друга.

Помощь президента

Законопроект о прекращении действия договора с Россией подал в парламент президент.

В нем речь идет о том, что Украина прибегает к такому шагу из-за "вооруженной агрессии РФ против Украины".

Непродление действия договора напрямую не связано с введением в Украине военного положения.

В объяснении проекта закона указано, что это завершение выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия договора ввиду его длительного существенного нарушения со стороны РФ.

Еще 17 сентября Петр Порошенко подписал указ, которым вводилось в действие решение СНБО о прекращении Украиной действия "Большого договора".

Копірайт зображення Reuters Image caption Украина настаивает, что Россия нарушила "Большой договор", аннексировав Крым

21 сентября МИД направил России ноту о непродлении действия этого документа. МИД также сообщил об этом ООН, ОБСЕ и другим международным организациям.

"Этот договор фундаментально нарушен Россией и поэтому не может быть пролонгирован", - пояснил тогда министр иностранных дел Павел Климкин.

Министр объяснил, почему важно не разрывать этот документ, а именно не продлевать его действие.

По его словам, Киев использовал его в процессе подготовки исков в международные суды, в том числе в Международный суд ООН и Международный арбитражный суд.

На этот договор ссылались также украинцы в своих исках в Европейский суд по правам человека.

Украинские дипломаты называли "Большой договор" крючком, который позволяет Украине жаловаться на Россию в международные суды. В случае быстрого разрыва, по словам дипломата, Россия могла бы получить возможность "соскочить с крючка".

Как ранее поясняла заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, непродление действия "Большого договора" не повлияет на документальное признание Россией границ Украины.

Она объясняет, что 28 января 2003 года между Украиной и Россией был заключен договор о российско-украинской границе.

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"Ни одно положение договора о границе не делает независимым его действие от силы Договора о дружбе", - подчеркивает Елена Зеркаль.

Докладчик законопроекта в Раде, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отметил, что прекращение действия договора не влияет на обязанности России, существовавшие до момента его прекращения. То есть, обращениям Украины в суды против России, которые основывались на его положениях, это не повредит.

Г-н Кислица объяснил, почему проект закона о прекращении "Большого договора" не подали в Раду еще в сентябре.

"Нам потребовалось время, чтобы использовать действие договора для рассмотрения некоторых судебных дел, а также некоторых представлений об использовании международного морского права", - заявил чиновник.

Когда договор утратит силу?

Большой договор о дружбе с Россией заключили в 1997 году. После выполнения всех процедур и ратификаций он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Он обязывал стороны обеспечивать нерушимость границ, уважать территориальную целостность и не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

"Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ", - говорится в документе.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Леонид Кучма и Борис Ельцин в 1997 году подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между странами

Украина не продлевает договор согласно 40-й статье этого документа.

Эта статья предусматривает, что он заключается сроком на 10ь лет и автоматически продлевается на следующие десять лет, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие.

О желании не продлевать действие документа нужно сообщить письменно не менее чем за шесть месяцев до окончания десятилетнего периода.

Поскольку Украина выполнила все процедурные моменты, договор прекратит действовать 31 марта 2019 года.

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