Youtube подвел итоги 2018 года: что смотрели украинцы?

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Компания Google обнародовала Youtube Rewind - традиционный отчет, в котором собраны самые популярные видео года в Украине и мире. Наиболее смотрели украинцы в 2018-м?

В своем официальном блоге украинское подразделение Google приводит два списка, посвященных предпочтениям украинской аудитории. Первый из них - самые популярные музыкальные клипы, второй - другие видео.

Топ-10 самых успешных украинских клипов возглавило видео группы KAZKA на песню "Плакала". Эта композиция всего за несколько месяцев собрала более 60 млн просмотров на Youtube и пользуется популярностью не только в Украине, но и за ее пределами.

Второе место - у клипа "Босая" российского дуэта #2Маши:

Также в тройке лидеров - видео на песню "ТОП" украинской группы "Время и стекло":

Полный список самых успешных среди украинской аудитории клипов выглядит так:

Что же касается немузыкальных видео, в топ попали преимущественно выпуски украинских и российских развлекательных телепередач - "Вечернего квартала", "Дизель Шоу" и "Голоса страны":

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