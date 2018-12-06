Youtube подвел итоги 2018 года: что смотрели украинцы?
Компания Google обнародовала Youtube Rewind - традиционный отчет, в котором собраны самые популярные видео года в Украине и мире. Наиболее смотрели украинцы в 2018-м?
В своем официальном блоге украинское подразделение Google приводит два списка, посвященных предпочтениям украинской аудитории. Первый из них - самые популярные музыкальные клипы, второй - другие видео.
Топ-10 самых успешных украинских клипов возглавило видео группы KAZKA на песню "Плакала". Эта композиция всего за несколько месяцев собрала более 60 млн просмотров на Youtube и пользуется популярностью не только в Украине, но и за ее пределами.
Второе место - у клипа "Босая" российского дуэта #2Маши:
Также в тройке лидеров - видео на песню "ТОП" украинской группы "Время и стекло":
Полный список самых успешных среди украинской аудитории клипов выглядит так:
- KAZKA - "Плакала"
- #2Маши - "Босая"
- "Время и Стекло" - "ТОП"
- MONATIK и Надя Дорофеева - "Глубоко…"
- Артур Пирожков - "Чика"
- "Время и Стекло" - "Е,Бой"
- LOBODA - SuperSTAR
- Егор Крид и Филипп Киркоров - "Цвет настроения черный"
- Оля Полякова - "Королева Ночи"
- MARUV & BOOSIN - "Drunk Groove"
Что же касается немузыкальных видео, в топ попали преимущественно выпуски украинских и российских развлекательных телепередач - "Вечернего квартала", "Дизель Шоу" и "Голоса страны":
- Школа. 1 серия
- DZIDZIO Контрабас (FULL HD)
- Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье - Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV
- ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW - Просто" /// Вики Шоу
- Юрий Ткач - "Я и Сара" - выбор вслепую - Голос страны 8 сезон
- Фиксики - Окно / Fixiki
- Шкура, алкаш, барыга - Муж научил попугая разговаривать | Новый Вечерний Квартал 2018
- Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc - Шоу "Лучше Всех»"
- Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей
- Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая