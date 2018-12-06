Камбербэтч стал героем обложки украинского учебника по литературе
Изображение известного британского актера Бенедикта Камбербэтча украсило обложку украинского учебника по зарубежной литературе для 10 класса.
Издало учебник на средства государственного бюджета киевское издательство "Грамота".
Он имеет гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины".
Как сообщается на сайте издательства, электронную версию учебника распространяют бесплатно.
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Руководитель авторского коллектива учебника доктор филологических наук Ольга Николенко сказала BBC News Украина, что изображение известного актера на обложке появилось не случайно.
"Мы хотели, чтобы это произведение заинтересовало современных учеников не только классическими переводами, но и современными воплощениями в кино и театре", - сказала автор.
Она добавила, что в учебнике "есть рубрика Артгалерея, где мы рассказываем о воплощении Гамлета в разных странах, говорим о постановке "Гамлета" учениками Леся Курбаса, о британском фильме с Лоуренсом Оливье".
"Образ Камбербэтча здесь вполне органичен, так как он входит в ряд современных воплощений (Гамлета)", - сказала Николенко.
По ее словам, концепция образовательной программы по зарубежной литературе заключается в том, что дети в 10 классе возвращаются к изучению тех классических авторов, произведения которых они уже читали в предыдущих классах. Например, Гомера, Данте Алигьери, Иоганна Вольфганга фон Гете и других.
Среди них и Уильям Шекспир с его произведением "Гамлет".
При разработке школьной программы для 10-го класса авторы хотели "вернуть книги в круг интересов наших учеников, чтобы они лучше и больше читали, чтобы книги стали частью их жизни".
Для этого они пытаются провести связь между прошлым и современностью.
По ее словам, с этой целью в учебнике рассказывается о реальном замке Кронборг в Дании, который стал прообразом места, где разворачиваются события "Гамлета".