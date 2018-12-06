Камбербэтч стал героем обложки украинского учебника по литературе

Копірайт зображення Издательство "Грамота"

Изображение известного британского актера Бенедикта Камбербэтча украсило обложку украинского учебника по зарубежной литературе для 10 класса.

Издало учебник на средства государственного бюджета киевское издательство "Грамота".

Он имеет гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины".

Как сообщается на сайте издательства, электронную версию учебника распространяют бесплатно.

Руководитель авторского коллектива учебника доктор филологических наук Ольга Николенко сказала BBC News Украина, что изображение известного актера на обложке появилось не случайно.

Копірайт зображення Издательство "Грамота" Image caption В правом нижнем углу обложки учебника видно Камбербэтча в образе принца Датского

"Мы хотели, чтобы это произведение заинтересовало современных учеников не только классическими переводами, но и современными воплощениями в кино и театре", - сказала автор.

Она добавила, что в учебнике "есть рубрика Артгалерея, где мы рассказываем о воплощении Гамлета в разных странах, говорим о постановке "Гамлета" учениками Леся Курбаса, о британском фильме с Лоуренсом Оливье".

"Образ Камбербэтча здесь вполне органичен, так как он входит в ряд современных воплощений (Гамлета)", - сказала Николенко.

По ее словам, концепция образовательной программы по зарубежной литературе заключается в том, что дети в 10 классе возвращаются к изучению тех классических авторов, произведения которых они уже читали в предыдущих классах. Например, Гомера, Данте Алигьери, Иоганна Вольфганга фон Гете и других.

Среди них и Уильям Шекспир с его произведением "Гамлет".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лоуренс Оливье в роли Гамлета в классическом фильме 1948 года

При разработке школьной программы для 10-го класса авторы хотели "вернуть книги в круг интересов наших учеников, чтобы они лучше и больше читали, чтобы книги стали частью их жизни".

Для этого они пытаются провести связь между прошлым и современностью.

По ее словам, с этой целью в учебнике рассказывается о реальном замке Кронборг в Дании, который стал прообразом места, где разворачиваются события "Гамлета".

Копірайт зображення Barbican handout Image caption Бенедикт Камбербэтч в роли принца Датского в театральной постановке "Гамлета"

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