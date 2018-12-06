Автодозвон без конца: как в Киеве будут воевать с объявлениями на столбах

Копірайт зображення Getty Images

В киевском Департаменте городского благоустройства рассказали, как с помощью функции автодозвона планируют бороться против размещения незаконной рекламы.

"На номер телефона, указанный в объявлении, непрерывно будут осуществляться звонки с информированием о нарушении Правил благоустройства и обязательстве немедленного устранения нарушений", - рассказал начальник управления контроля департамента Тарас Панчий.

По его словам, речь идет о рекламных объявлениях, самовольно размещенных на остановках, столбах и других элементах благоустройства Киева.

Автодозвон будет происходить непрерывно - таким образом, номер телефона, указанный в объявлении, фактически будет блокироваться.

Прекращаться автодозвон будет только тогда, когда рекламодатель "устранит нарушения и заплатит штраф в городской бюджет".

Размер штрафа составляет 1700 грн.

По словам Тараса Панчия, такой подход уже доказал свою эффективность: всего за две недели составили 10 административных протоколов, которые пополнили городской бюджет на общую сумму в 17 тысяч грн.

Он также добавил, что нарушители "устраняли нарушения собственными силами".

Сейчас с применением метода автодозвона заблокированы 522 номера телефонов, указанные на объявлениях.

"Такая мера очистит город от неэстетичных объявлений, которые киевляне видят на улицах столицы на каждом шагу", - говорят в Департаменте благоустройства.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram