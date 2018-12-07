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С начала года врачи зафиксировали уже 44 386 новых случаев заболевания корью - это рекордный показатель за все годы независимости.

Министерство здравоохранения продолжает говорить о росте количества больных корью в Украине. Только за последнюю неделю зафиксировали 2 384 новых случая заболевания. Это на 11,5% больше, чем за неделю до этого.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, речь идет о 741 взрослом и 1603 детях.

В целом, говорят в Минздраве, с начала года в Украине корью заболело 44 386 человек: 16 593 взрослых и 27 793 ребенка.

Ранее в министерстве неоднократно сообщали, что самый высокий уровень заболеваемости корью за годы независимости был зафиксирован в 2006 году - тогда речь шла о 42 724 больных.

Таким образом нынешний показатель заболеваемости уже превысил рекорд 2006 года и является самым высоким с 1991 года.

Эту информацию BBC News Украина подтвердили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Где болеют больше всего?

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Прежнему наибольшие проблемы - в Западной Украине. Именно здесь, говорят в Минздраве, уровень плановой вакцинации - самый низкий.

Лидеры по количеству больных:

Львовская область (9533 человека: 2697 взрослых и 6836 детей)

Ивано-Франковская область (4571 человек: 1225 взрослых и 3346 детей)

Закарпатская область (4147 человек: 846 взрослых и 3301 ребенок)

Тернопольская область (2854 человека: 971 взрослый и 1883 ребенка)

Одесская область (2643 человека: 1322 взрослых и 1321 ребенок)

Киев (2625 человек: 1591 взрослый и 1034 ребенка)

В Минздраве также в очередной раз призвали граждан пройти вакцинацию. В ведомстве напоминают, что прививки - единственный способ защиты от болезни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на август этого года, Украина была лидером среди европейских стран по заболеваемости корью.

За первое полугодие 2018 здесь заболели 23 тысячи человек - большая часть от общего количества больных в Европе, утверждали в ВОЗ.

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