Трамп назначит постпредом в ООН бывшую телеведущую Хизер Науэрт: чем она известна

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Послом США в ООН назначат пресс-секретаря Госдепартамента и бывшую журналистку Хизер Науэрт. Об этом сообщили несколько американских СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Одно из этих СМИ - Fox News, где Науэрт ранее работала ведущей.

В октябре нынешний постоянный представитель США в ООН Никки Хейли объявила о своем намерении уйти в отставку до конца года.

48-летняя Науэрт стала пресс-секретарь Государственного департамента в апреле 2017 года. Это ее первая должность на государственной службе.

Fox News сообщает, что президент США Дональд Трамп должен написать о назначении в своем Twitter в пятницу утром.

О назначении сообщает и Bloomberg со ссылкой на три информированных источника.

Государственный департамент от комментариев по этому поводу воздержался.

Bloomberg пишет, что Науэрт - "неожиданный выбор", учитывая ее небольшой опыт работы в органах государственной и внешней политики.

Помимо работы спикера, Хизер Науэрт с марта этого года исполняет обязанности заместителя госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью.

Копірайт зображення Reuters Image caption Майк Помпео (на фото справа), став госсекретарем, начал брать Науэрт с собой в зарубежные поездки

После ее выдвижения на должность постпреда в ООН кандидатуру должен будет одобрить Сенат США.

В 1998-2005 годах Науэрт работала корреспондентом на Fox News Channel. В 2005 году она перешла на ABC News, где проработала два года. В 2007 году вернулась на Fox, став ведущей шоу Fox & Friends, которое, как известно, любит смотреть президент Трамп.

Fox News поддерживает президента США, и он часто цитирует именно это СМИ.

Науэрт при этом в хороших отношениях с дочерью Трампа Иванкой, которую также прочили на должность посла США в ООН, и ее мужем Джаредом Кушнером - оба сейчас работают советниками президента.

Нынешняя постпред США в ООН Никки Хейли работала на этой должности с января 2017 года.

Нынешняя постпред США в ООН Никки Хейли работала на этой должности с января 2017 года. У нее также не было опыта работы в сфере внешней политики - Хейли занимала пост губернатора Южной Каролины. В октябре 2018 она объявила, что уйдет в отставку до конца года. Трамп поблагодарил ее за "фантастическую работу".

Причин, из-за которых она покидает пост, Хейли не назвала, но поспешила развеять слухи о том, что она, якобы, готовится выдвинуться на президентские выборы 2020 года.

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