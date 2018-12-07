Что в УПЦ Московского патриархата ответили на приглашение Варфоломея
Синод УПЦ МП во главе с предстоятелем церкви митрополитом Онуфрием решил, что Вселенский патриарх не имеет канонического права созвать объединительный собор в Киеве.
"Запланированный" объединительный собор "считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок", - говорится в сообщении пресс-службы церкви.
По их мнению, патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев их церкви.
5 декабря стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей созывает объединительный собор будущей поместной православной церкви, который намечен на 15 декабря.
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На это собрание Вселенский патриарх пригласил всех иерархов УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата.
Иерархи должны образовать новую церковь, одобрить ее устав и выбрать предстоятеля.
В соборе примут участие около 45 иерархов УПЦ КП, 14 представителей УАПЦ, а также все желающие иерархи УПЦ МП.
После избрания митрополит объединенной поместной православной церкви в Украине должен поехать в Константинополь и получить томос из рук Константинопольского патриарха Варфоломея.
Приглашены все
Письменные приглашения принять участие в соборе получили все иерархи УПЦ МП. Однако до сих пор неизвестно, сколько ее представителей могут откликнуться.
15 октября Русская православная церковь, которой подчиняется УПЦ МП, разорвала церковное общение с Константинополем.
Это произошло после того, как 11 октября синод Вселенского патриархата принял ряд решений, которые открыли путь к созданию в Украине поместной православной церкви.
Тогда Константинополь подтвердил стремление предоставить украинской церкви автокефалию, отменил временное переподчинение киевской митрополии Москве и признал канонический статус иерархов УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
13 ноября собор епископов УПЦ МП продублировал решение РПЦ разорвать общение с Константинополем и фактически запретил своим иерархам участвовать в создании поместной церкви.
Однако часть иерархов УПЦ МП все-таки может принять участие в объединительном соборе.
От УПЦ МП в работе собора, как предполагают источники в Киеве, могут принять участие несколько десятков иерархов (всего их более 80). Чем их будет больше, тем они существеннее повлияют на выборы предстоятеля.
Также 6 декабря один из иерархов УПЦ МП митрополит Александр (Драбинко) обнародовал письмо Вселенского патриарха предстоятелю этой церкви Онуфрию, датированное 12 октября 2018 года.
В этом письме Варфоломей указал, что приглашает Онуфрия к участию в соборе и указывает на возможность для него претендовать на место предстоятеля поместной церкви.