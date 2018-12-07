Что в УПЦ Московского патриархата ответили на приглашение Варфоломея

Копірайт зображення УПЦ Image caption Синод УПЦ МП осудил проведение объединительного собора в Киеве 15 декабря

Синод УПЦ МП во главе с предстоятелем церкви митрополитом Онуфрием решил, что Вселенский патриарх не имеет канонического права созвать объединительный собор в Киеве.

"Запланированный" объединительный собор "считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок", - говорится в сообщении пресс-службы церкви.

По их мнению, патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев их церкви.

5 декабря стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей созывает объединительный собор будущей поместной православной церкви, который намечен на 15 декабря.

На это собрание Вселенский патриарх пригласил всех иерархов УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата.

Иерархи должны образовать новую церковь, одобрить ее устав и выбрать предстоятеля.

В соборе примут участие около 45 иерархов УПЦ КП, 14 представителей УАПЦ, а также все желающие иерархи УПЦ МП.

После избрания митрополит объединенной поместной православной церкви в Украине должен поехать в Константинополь и получить томос из рук Константинопольского патриарха Варфоломея.

Приглашены все

Письменные приглашения принять участие в соборе получили все иерархи УПЦ МП. Однако до сих пор неизвестно, сколько ее представителей могут откликнуться.

15 октября Русская православная церковь, которой подчиняется УПЦ МП, разорвала церковное общение с Константинополем.

Это произошло после того, как 11 октября синод Вселенского патриархата принял ряд решений, которые открыли путь к созданию в Украине поместной православной церкви.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Патриарх Варфоломей направил письмо Онуфрию, в котором призвал его принять участие в соборе, где он сможет претендовать на должность предстоятеля поместной церкви

Тогда Константинополь подтвердил стремление предоставить украинской церкви автокефалию, отменил временное переподчинение киевской митрополии Москве и признал канонический статус иерархов УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП продублировал решение РПЦ разорвать общение с Константинополем и фактически запретил своим иерархам участвовать в создании поместной церкви.

Однако часть иерархов УПЦ МП все-таки может принять участие в объединительном соборе.

От УПЦ МП в работе собора, как предполагают источники в Киеве, могут принять участие несколько десятков иерархов (всего их более 80). Чем их будет больше, тем они существеннее повлияют на выборы предстоятеля.

Также 6 декабря один из иерархов УПЦ МП митрополит Александр (Драбинко) обнародовал письмо Вселенского патриарха предстоятелю этой церкви Онуфрию, датированное 12 октября 2018 года.

В этом письме Варфоломей указал, что приглашает Онуфрия к участию в соборе и указывает на возможность для него претендовать на место предстоятеля поместной церкви.

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