Что Порошенко рассказал в интервью Fox News?

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Президент Украины Петр Порошенко дал интервью Fox News и заявил, что российским кораблям следует запретить вход в европейские и американские порты из-за блокирования РФ судоходства в Азовском море.

"Российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты, и мы готовы начать координацию действий по этому вопросу", - сказал глава украинского государства.

Комментируя инцидент в Керченском проливе, президент отметил, что украинские военные суда 25 ноября во время прохождения через Керченский пролив в соответствии с международными соглашениями не должны были делать запрос, или просить любой другой формы согласования от РФ.

Порошенко заявил, что хотел бы увидеть увеличенное присутствие НАТО в Черном море, а также обратился к президенту России Владимиру Путину.

"Это акт агрессии. Господин Путин, это война, это не шутки, не инцидент и не кризис, ведь ваши регулярные силы под российским флагом атаковали в международных водах украинские военные суда", - отметил Порошенко.

Копірайт зображення NurPhoto/Getty Images Image caption Корабли НАТО часто участвуют в учениях в Черном море. Например, в тех, которые прошли в Болгарии в 2017 году

О международной реакции

Президент отметил, что реакция мировой общественности на действия России была достаточно решительной, однако призвал к дальнейшим санкциям против Москвы.

К тому же, по его словам, действия России в Азовском море "имеют серьезные экономические последствия" для Украины.

"Мы не можем это принять - ни мы, ни Европейский Союз", - сказал президент, добавив, что это касается и Соединенных Штатов.

"Я думаю, было бы важным заявление Государственного департамента США, что будет абсолютно целесообразным, если в ответ на агрессию в Черном море ЕС вместе со США введут санкции, чтобы остановить "Северный поток-2", - подчеркнул он.

"Мы должны улучшить сотрудничество с НАТО для защиты мира, безопасности, свободы и демократии в регионе. Нам нужен пакет санкций, нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, включая поставки летального оружия, которое поможет нам защитить нашу страну от возможной большой наземной операции, которую, мы не исключаем, Россия может начать в любой момент", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что, по имеющейся информации, президент РФ Владимир Путин ожидал, что украинское судно откроет огонь и это станет причиной, поводом для России, чтобы начать большую наземную операцию.

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