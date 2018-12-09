Василий Ломаченко победил и объединил два титула

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Украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педраса и объединил титулы чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе (до 61,235 кг).

Украинец выиграл бой, который проходил в Нью-Йорке в Madison Square Garden Theater, по очкам (117-109, 119-107, 117-109).

В 11-м раунде Ломаченко дважды отправлял Педраса в нокдаун, но последний поднимался с колена, сумев дотянуть до конца раунда.

Копірайт зображення facebook.com/VasylLomachenko/

С победой Ломаченко поздравил президент Петр Порошенко. "Наш @VasylLomachenko - чемпион мира по версиям WBA и WBO! В первом бою после серьезной травмы Василий уверенно победил сильного противника - Хосе Педраса. Невероятная сила характера! Поздравляю с победой!", - написал президент в Twitter.

Копірайт зображення lomachenko.com

Василий Ломаченко - олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, а в 2014 году завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,153 кг).

В июне 2015 года победил пуэрториканца Романа Мартинеса, завоевав титул WBO в следующей для себя весовой категории (58,967 кг). В мае 2018 года украинец победил венесуэльца Хорхе Линареса, завоевав титул чемпиона мира по версии WBA уже в легком весе (до 61,235 кг).

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