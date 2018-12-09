Протесты "желтых жилетов" в Париже: полиция задержала сотни людей

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Полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ после того, как антиправительственная демонстрация переросла в насилие в Париже. Между демонстрантами и правоохранителями завязались драки, более 500 человек были задержаны.

В центре Парижа в субботу утром собрались около пяти тысяч протестующих. На улицы вывели восемь тысяч полицейских и 12 бронетранспортеров.

Протестующие собрались на Елисейских полях, где пытались пройти протестным маршем. Но участников остановили полицейские кордоны.

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Как сообщают СМИ, полиция применила против них новую формулу слезоточивого газа, который действует сильнее. По некоторым сообщениям, это фосген.

Журналист газеты Le Monde Алин Леклерк сообщила, что полиция обыскивает рюкзаки и сумки людей, вышедших на площадь, конфискует шлемы и даже очки.

По ее словам, большинство протестующих - это мужчины в возрасте 20-40 лет. Женщины и пожилые мужчины не вышли на улицы, опасаясь насилия.

В министерстве внутренних дел заявили, что в субботних демонстрациях принимают участие 31 тысяча человек, среди них восемь тысяч - в Париже и его окрестностях.

Министерство заявило, что в аналогичных акциях протеста в минувшую субботу по всей стране приняли участие 136 тысяч человек.

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Полиция меняет тактику

Пол Скофилд, корреспондент BBC в Париже

На Елисейских полях, рядом с Триумфальной аркой, происходят спорадичные вспышки напряженности, когда жандармы начинают наступать на протестующих, пытаясь оттеснить наиболее агрессивных из них.

Иногда в воздух летят бутылки и банки, полиция отвечает слезоточивым газом, но пока ей удается контролировать ситуацию, которая по масштабам сильно уступает событиям в минувшую субботу.

Очевидно, что полиция применяет новую тактику - она ​​более мобильна и использует специальные подразделения, которые выхватывают из толпы и арестовывают самых активных забастовщиков.

По данным властей, задержаны более 500 человек. Многих из них перехватили на подходах к центру города.

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Что говорит правительство?

Представитель министерства внутренних дел сообщил агентству France Press, что власть подготовилась к серьезным беспорядкам.

В интервью телеканалу TF1 премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что в Париже развернуты полицейские силы, в составе которых восемь тысяч сотрудников полиции и десятки бронированных автомобилей.

Эдуард Филипп повторил призыв сохранять спокойствие и добавил: "Мы имеем дело с людьми, цель которых - не протест, а беспорядки, и мы не собираемся позволять им осуществить свои замыслы".

Протесты по всей стране

Тем временем в окрестностях Парижа протестующие заблокировали Порт-Майло - один из главных маршрутов в город, который идет от внешней кольцевой дороги. Также "желтые жилеты" ненадолго останавливали движение по кольцевой дороге и бульвару Периферик, однако оттуда их прогнала полиция.

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Корреспонденты говорят, что новые столкновения могут вспыхнуть в окрестностях Парижа, где правоохранителям труднее фильтровать протестующих.

Демонстрации проходят также в других французских городах, среди которых Лион, Марсель и Гренобль.

Акции прошли даже в Бельгии. Там арестовали около 70 человек, но насилия удалось избежать.

Кто такие "желтые жилеты"?

Название "желтые жилеты" демонстранты получили из-за того, что надевали на акции яркие жилеты, которые, согласно закону, должен иметь каждый водитель. Протесты начались три недели назад из-за несогласия с введением новых налогов на топливо.

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Постепенно - по мере того, как к акции присоединялось все больше людей - требования расширялись: протестующие начали высказывать недовольство экономической политикой президента Макронав целом.

На прошлой неделе во время уличных столкновений, которые назвали худшими за несколько последних десятилетий, ранения получили более сотни человек, несколько сотен были арестованы.

6 декабря французское правительство объявило, что убрало из бюджета на следующий год повышение налога на топливо, вызвавшее массовые протесты во Франции.

Премьер-министр Эдуар Филипп также заявил, что запланированное на эту зиму увеличение цен на газ и электроэнергию тоже временно остановят, так же, как и изменение правил пользования транспортными средствами, которые загрязняют атмосферу выбросами.

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