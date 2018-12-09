Порошенко попросил Онуфрия помочь освободить моряков

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Президент Петр Порошенко попросил главу Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия помочь в освобождении моряков.

"Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для возвращения (наших моряков. - Ред.). Я не буду останавливаться перед любой возможностью для того, чтобы вернуть наших солдат. Мы будем молиться и надеяться, что это произойдет как можно скорее", - заявил президент.

По его словам, разговор с Онуфрием состоялся 7 и 8 декабря.

Президент подчеркнул, что "использовал и в дальнейшем будет использовать все возможные средства, чтобы освободить украинских моряков, которые были захвачены в плен Россией".

Президент также сообщил, что сразу же после получения информации об обстреле украинских кораблей пригласил на разговор президента России Владимира Путина "для того, чтобы получить объяснения действий российских Вооруженных Сил".

"Вы знаете, что Путин избегает разговора", - отметил Петр Порошенко. Он также подчеркнул, что после такой реакции России, связался с рядом мировых лидеров и руководителей международных организаций. В частности, состоялись переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель, госсекретарем США Майком Помпео, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, поскольку согласно Женевской конвенции они являются военнопленными.

Президент подчеркнул, что Украина также требует немедленного освобождения украинских кораблей и немедленного открытия Керченского пролива и Азовского моря.

Захват кораблей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россияне захватили военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"

25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив. При этом трое украинцев получили ранения.

24 украинца, находившихся на захваченных кораблях, арестовали крымские суды, а затем их перевели в СИЗО в Москву.

Россия, которая после аннексии Крыма считает территориальные воды вокруг полуострова своими, обвинила украинских военных в нарушении государственной границы.

Украина заявила, что согласно договору 2003 года, заключенного двумя государствами, военные корабли имели право на свободный проход по Керченскому проливу, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Международная группа расследователей Bellingcat, на основании данных о расположении кораблей, подтвердила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" произошел за пределами 12-мильной зоны от побережья Крыма.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинцев арестовали на два месяца и перевезли в Москву

Украина и международное сообщество обвинили Россию в агрессии и требуют немедленного освобождения моряков и кораблей.

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми в ней проходят восемь россиян, в том числе командиры трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.

Состояние украинцев

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 3 декабря провела беседу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Она сообщила, что сегодня украинским военнопленным привезли передачи, а также, что для них открыли внутренние тюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги", - написала Денисова в Facebook.

Она добавила, что сейчас в СИЗО-2 "Лефортово" происходит так называемое "дорасселение, в результате которого каждого из наших моряков разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов. И к каждому из них будет подселен другой заключенный, который тоже впервые привлекается к ответственности".

Со ссылкой на Москалькову Денисова сообщает, что в месте содержания есть двор для прогулок, и украинские моряки в праве на прогулки не ограничены.

Что касается раненых в ходе захвата моряков, находящихся в больничном изоляторе "Матросской тишины", то они "уже встают и самостоятельно передвигаются", рассказала Москалькова.

Обмен военнопленными

Украина считает, что моряки с захваченных кораблей являются военнопленными.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption 21 украинца держат в СИЗО "Лефортово", а еще трех - в больничном изоляторе "Матросской тишины"

"Это особый статус, не может их дело рассматриваться в обычном суде, их нельзя держать в любой тюрьме, в том числе в "Лефортово", - подчеркнула в понедельник Денисова.

По ее словам, украинцы подпадают под определение "военнопленные", предусмотренное Женевской конвенцией, а "если это военнопленные, никакого обмена не может быть на любых преступников, в том числе Российской Федерации".

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