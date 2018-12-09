Военное положение: на границе не пропустили более 900 россиян
За время действия военного положения в Украину не пропустили более 900 граждан России, рассказали в Государственной пограничной службе.
Ранее украинская сторона ограничила въезд мужчинам-гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Их отнесли к особой группе риска.
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"За последние сутки пограничники не пропустили в Украину 51 гражданина РФ. С начала военного положения - 909", - рассказал BBC News Украина представитель пограничного ведомства Олег Слободян.
По его словам, российские же пограничники за минувшие сутки не пропустили пять граждан Украины, а с начала военного положения - 252.
В последнее время, по данным пограничников, все меньше граждан РФ едут в Украину. Так, за прошедшие сутки их количество достигало 1500, а до военного положения в Украину ежедневно ехали 3-5 тысяч россиян.
Ограничения на границе
Как пояснили в Госпогранслужбе, к россиянам на пунктах пропуска применяют меры особого контроля, в частности проводят дополнительные собеседования и детальную проверку.
Большинство из тех, кого не пропускали, не смогли подтвердить цель своего визита в Украину, некоторые не имели надлежащих документов.
Также Государственная пограничная служба Украины объявила о закрытии въезда в Крым всем иностранным гражданам.
Введенные ограничения будут действовать в течение действия военного положения.
Президент Петр Порошенко, объявляя о новых ограничениях, уточнил, что это "меры, которые мешают Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, и не позволят провести операции, которые они пытались провести в 2014 году".
В России раскритиковали такие нововведения, но заявили, что зеркальных мер принимать не будут. Вместе с тем, количество не пропущенных российскими пограничниками граждан Украины за это время также возросло.
С 26 ноября по 26 декабря в десяти областях Украины введено военное положение после захвата россиянами украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе.