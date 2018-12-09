Принцесса Японии Масако рассказала о своих страхах

Копірайт зображення Reuters Image caption Принцесса Масако со своим мужем, принцем Нарухито, и их собакой

Японская принцесса Масако призналась, что чувствует себя неуверенно, когда речь идет о том, что она должна стать императрицей, однако обещает делать все от нее зависящее, чтобы служить народу Японии.

Масако Овада станет императрицей, когда ее муж, принц Нарухито, займет престол после своего отца, императора Акихито.

84-летний император Японии Акихито отречется от престола в апреле 2019 года в связи с возрастом и состоянием здоровья.

Принцесса, которая много лет страдала из-за расстройства, обусловленного стрессом, говорит, что постепенно восстанавливается и будет пытаться выполнять больше королевских обязанностей.

Принцесса Масако училась в Гарварде и Оксфорде и имела шанс построить перспективную дипломатическую карьеру перед тем, как в 1993 году вышла замуж за принца Нарухито, сообщает аналитик ВВС из Азии Майкл Бристоу.

Она пыталась справиться с королевской жизнью и консервативными порядками императорского дома Японии, рассказывает корреспондент.

В заявлении к своему 55-летию принцесса рассказала о своей жизни.

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption Принц и принцесса поженились в 1993 году

"Принимая во внимание будущие события, иногда я чувствую себя неуверенной относительно того, насколько я буду способна служить людям, - сказала она. - Но я буду прилагать все усилия, чтобы внести свой вклад для их счастья".

Принцесса рассказала, что ностальгирует по поводу того, что это был последний год перед отречением Акихито.

Врачи принцессы Масако говорят, что она страдает "расстройством адаптации", которое было вызвано стрессом, часто связанным с депрессией или тревогой.

В своем заявлении Масако отметила, что постепенно ей становится лучше: "Я счастлива, поскольку сейчас я потихоньку могу выполнять больше официальных обязанностей, чем раньше".

В отдельном заявлении врачей принцессы говорится, что важным является тот момент, чтобы она продолжила свое лечение и не чувствовала давления.

"Принцесса все еще на пути к восстановлению и в ее состоянии бывают и улучшения, и ухудшения".

"Я буду защищать тебя всю жизнь"

Наследник престола принц Нарухито встретил Масако Оваду на чайной церемонии в 1986 году.

Г-жа Овада, свободно владеющая несколькими языками, недавно сдала экзамен, который квалифицировал ее как дипломата с самым высоким рейтингом.

Копірайт зображення Reuters Image caption Принцесса приветствует гостей во время вечеринки в саду во дворце императора

Как сообщалось, брак с японским принцем вызвал у нее чувство тревоги, но она согласилась выйти за него замуж в 1993 году.

Позже она рассказала корреспондентам, что приняла предложение принца после того, как он сказал: "Ты можешь иметь страхи и волнения из-за того, что станешь частью императорского дома. Но я буду защищать тебя всю свою жизнь".

На пару оказывали давление из-за того, что они должны были родить мальчика - наследника престола, а у них в 2001 году родилась девочка, принцесса Айко.

В 2004 году принц рассказал журналистам, что его жена "полностью истощила себя, пытаясь адаптироваться к жизни во дворце". Он обвинил дворцовых чиновников в попытках свести на нет ее карьеру и силу характера.

В последующие 10 лет принцесса мало бывала на публике, хотя в последние годы посещала все больше публичных мероприятий.

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