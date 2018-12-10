Франция изучает возможную причастность России к протестам "желтых жилетов"

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Французские власти проверяют информацию о возможных попытках России повлиять на движение "желтых жилетов", развернувшееся в стране в течение последних недель.

Об этом в эфире радиостанции RTL заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он сообщил, что расследование по этому поводу продолжается, однако какие-либо выводы пока делать рано.

Первой о возможном "российском следе" во французских протестах заявила организация Alliance for Securing Democracy.

Ее специалисты обратили внимание на примерно 600 аккаунтов в Twitter, которые известны тем, что продвигают взгляды властей РФ: после начала протестов "желтых жилетов" во Франции у них стало появляться большое количество постов в поддержку движения.

Информацию о возможном влиянии России на протестное движение также распространило издание Times со ссылкой на исследование компании New Knowledge.

Тема французских протестов превратилась чуть ли не в самую главную тему в Twitter-аккаунтах, о которых идет речь, говорит представитель Alliance for Securing Democracy Брет Шафер.

"Это достаточно сильный индикатор заинтересованности в раздувании конфликта", - предполагает он.

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Французские власти подчеркивают, что желание России повлиять на протесты - не доказанный факт, и выводы можно будет делать только по завершении расследования.

Российская сторона обвинения пока не комментировала.

Протесты "желтых жилетов"

В выходные во время протестов, продолжающихся во Франции уже четвертый уик-энд подряд, только в Париже задержали около тысячи демонстрантов.

В митингах по всей стране, по оценкам властей, приняли участие около 125 тысяч человек.

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Им противостояли около 90 тысяч правоохранителей, из которых примерно 8 тысяч находились в Париже. Они использовали 12 бронированных машин.

На улицы Парижа вышли около 10 тысяч демонстрантов. В столице Франции жгли машины и магазины, разбивали окна.

Как проходили протесты

17 ноября - 282 тысяч протестующих, один погиб, 409 раненых, 73 задержанных

24 ноября - 166 тысяч протестующих, 84 раненых, 307 задержанных

1 декабря - 136 тысяч протестующих, 263 раненых, 630 задержанных

8 декабря - 125 тысяч протестующих,118 раненых, 974 задержанных

Название "желтые жилеты" демонстранты получили из-за того, что надевали на акции яркие жилеты, которые, согласно закону, должен иметь каждый водитель. Протесты начались три недели назад из-за несогласия с введением новых налогов на топливо.

Постепенно - по мере того, как к акции присоединялось все больше людей - требования расширялись: протестующие начали высказывать недовольство экономической политикой президента Макрона в целом.

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