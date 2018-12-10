Блок Пашиняна победил на выборах в Армении

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Нна внеочередных парламентских выборах в Армении победил блок "Мой шаг", который возглавляет действующий исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. По данным местной ЦИК, он набрал более 70% голосов избирателей.

Никол Пашинян возглавил армянское правительство 8 мая в результате бархатной революции, которая закончилась отставкой многолетнего лидера Армении Сержа Саргсяна.

Однако поскольку в парламенте большая сила оставалась за Республиканской партией, в прошлом правящей партией страны, 16 октября Пашинян подал в отставку, чтобы инициировать проведение первых в истории Армении досрочных парламентских выборов.

Теперь Пашинян получил парламентское большинство, которое даст ему возможность реализовать программу борьбы с коррупцией и реформирования экономики.

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, явка на выборах составила около 49%.

Также в парламент прошли партии "Процветающая Армения" (8,37% голосов), входившая в правящую коалицию в предыдущем парламенте, и либеральная прозападная партия "Светлая Армения".

Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо было набрать не менее 5% голосов избирателей.

Стоит заметить, что по конституции Армении, по крайней мере треть голосов в парламенте в любом случае должны получить оппозиционные силы.

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Что говорят критики?

Противоречия вызвали, в частности, сроки проведения выборов. Республиканская партия выступала за то, чтобы провести их весной следующего года.

"Выборы проходят в довольно поспешной обстановке, потому что вы знаете, что буквально за два месяца было объявлено о решении пройти через процедуру внеочередных выборов. Я считаю, что это довольно сильно подорвало возможности политического поля консолидироваться, политических партий создать новые союзы, провести внутрипартийные процедуры, в том числе съезды и так далее", - сказал ВВС Виген Саргсян, бывший министр обороны, возглавляющий список бывшей правящей партии.

Одновременно с тем, как Пашинян говорит о свободных и демократических выборах, его оппоненты заявляют о нарушениях в ходе голосования и о давлении политика на оппонентов.

В Республиканской партии считают, что именно с этим было связано решение апелляционного суда накануне выборов арестовать экс-президента Роберта Кочаряна.

После того, как Пашинян стал главой правительства, многим бывшим чиновникам и их родственникам были предъявлены обвинения.

Сам Пашинян отрицает, что арест Кочаряна как-то связан с выборами.

"Я не буду комментировать арест Кочаряна накануне выборов, потому что этот процесс, это уголовное дело началось давно и это, конечно же, никак не связано с выборами. Процесс начался, если не ошибаюсь, 5 месяцев назад, и расследование продолжается", - заявил Никол Пашинян.

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