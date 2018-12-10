Копірайт зображення Getty Images Image caption Саудовская Аравия сначала отрицала, но все же признала, что Хашогги убили в ее консульстве в Стамбуле

Министр иностранных дел Саудовской Аравии исключил возможность экстрадиции подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Турцию.

Адель аль-Джубейр сказал: "Мы не выдаем наших граждан".

Около недели назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что требует выдачи подозреваемых, и в среду турецкий суд выдал ордер на их арест.

Саудовская Аравия обвинила 11 человек в убийстве, которое произошло в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре.

Ордер на арест суд в Турции выдал в отношении бывшего начальника саудовской разведки Ахмада аль-Асира и бывшего королевского советника Сауда аль-Кахтани.

Г-н аль-Джубейр раскритиковал то, как Турция делилась с королевством информацией по делу.

"Власти Турции не были такими открытыми, какими, по нашему мнению, должны были быть", - цитирует его агентство AFP.

"Мы попросили наших друзей в Турции предоставить нам доказательства, которые мы могли бы использовать в суде. Мы не получили их так, как должны были бы получить".

Президент Турции говорит, что убийство Хашогги спланировало руководство правительства Саудовской Аравии, но настаивает на том, что не хочет вредить саудовской королевской семье.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Турции обвиняет в организации убийства журналиста руководство Саудовской Аравии

На прошлой неделе директор ЦРУ Джин Хаспел выступила с докладом перед сенатским комитетом по вопросам внешних отношений, где, судя по заявлениям присутствующих сенаторов, предоставила доказательства причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана к убийству журналиста.

"Нужно сознательно игнорировать факты, чтобы не прийти к выводу, что все это организовали и устроили люди, которые находятся в подчинении принца Салмана", - прокомментировал тогда заявления главы ЦРУ другой республиканец Линдси Грэм.

ЦРУ ранее заявляло, что принц Мохаммед переписывался с лидером группы, убившей и расчленившей Хашогги.

Саудовская Аравия отрицает, что наследный принц принимал участие в организации преступления.

Убийство журналиста

Во вторник, 2 октября, Джамаль Хашогги находился в Стамбуле. Он отправился в местное консульство Саудовской Аравии, чтобы получить документ, подтверждающий факт его развода с бывшей женой.

Перед тем, как войти в здание, он оставил телефон своей новой невесте, которая является гражданкой Турции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Г-н аль-Джубейр раскритиковал то, как Турция делилась с Саудовской Аравией информацией по делу

По ее словам, Хашогги выглядел озабоченным и попросил ее ждать его на улице. Также он якобы посоветовал ей связаться с турецкими властями в случае, если он не выйдет обратно.

Журналист вошел в здание дипломатического учреждения в 13:00 по местному времени. Невеста ждала его до полуночи, однако мужчина так и не вернулся.

Что говорит Саудовская Аравия?

Саудовская Аравия несколько раз меняла свою позицию относительно исчезновения Хашогги: сначала власти страны уверяли, что журналист покинул консульство живым, однако в конце концов все же признали, что его убили.

Считается, что за несколько часов до исчезновения Хашогги в Турцию из Саудовской Аравии прибыли почти 20 агентов, участвовавших в преступлении.

Генпрокурор Саудовской Аравии Шалаан бин Раджих Шалаан заявил, что 2 октября в здании консульства Саудовской Аравии Хашогги сделали смертельную инъекцию, после чего его тело расчленили.

По словам руководителя прокуратуры, его ведомство потребует смертной казни для пяти из 11 обвиняемых по делу об убийстве журналиста.

В целом расследование проводится относительно 21 человека.

Шалаан также в очередной раз заверил, что "наследный принц Саудовской Аравии не знал о преступлении".

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