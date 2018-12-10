Санкции ЕС против "главы ЛНР": за что и кто еще в списке
Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций против лиц, причастных к проведению "выборов" в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
Решение опубликовали в Официальном журнале ЕС в понедельник.
Согласно ему, персональные санкции ввели против девяти человек, которых считают причастными к организации "выборов" на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
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В частности санкции ввели против "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который и победил в ходе выборов, глав "Центральных избирательных комиссий" самопровозглашенных республик Ольги Поздняковой ("ДНР") и Елены Кравченко ("ЛНР").
Кроме того, в санкционный список попали так называемые главы парламентов "ДНР" Владимир Бидевка и "ЛНР" Денис Мирошниченко.
В списке также заместитель председателя "ЦИК ДНР" Алексей Найденко и секретарь "ЦИК ДНР" Владимир Высоцкий, а также заместитель председателя "ЦИК ЛНР" Максим Свидченко и секретарь "ЦИК ЛНР" Екатерина Терещенко.
Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и блокирование активов, если таковые имеются, на территории стран-членов союза.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил ЕС "за решение наложить санкции на ответственных за псевдовыборы на Донбассе".
Заместитель главы МИД Сергей Кислица 10 декабря отметил, что "наши партнеры последовательно занимают позицию необходимости усиления и введения санкций".
"Выборы" без признания
11 ноября в так называемых "ДНР" и "ЛНР" прошли "выборы" народных советов и глав территорий.
Украина не признает эти выборы. Президент Порошенко назвал их "фейковыми" и призвал не принимать в них участие.
В "ДНР" победил тогдашний исполняющий обязанности руководителя "республики" Денис Пушилин.
В "ЛНР" - Леонид Пасечник, который возглавил эту самопровозглашенную "республику" год назад, когда свой пост после внутреннего конфликта покинул Игорь Плотницкий.
ЕС накануне "выборов" заявил, что считает их незаконными и нелегитимными. Их результаты ЕС не признает.
Осудили "выборы" и в НАТО.
США, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша на заседании Совбеза ООН 30 октября назвали их незаконными и противоречащими минским соглашениям.