Санкции ЕС против "главы ЛНР": за что и кто еще в списке

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Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций против лиц, причастных к проведению "выборов" в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Решение опубликовали в Официальном журнале ЕС в понедельник.

Согласно ему, персональные санкции ввели против девяти человек, которых считают причастными к организации "выборов" на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

В частности санкции ввели против "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который и победил в ходе выборов, глав "Центральных избирательных комиссий" самопровозглашенных республик Ольги Поздняковой ("ДНР") и Елены Кравченко ("ЛНР").

Кроме того, в санкционный список попали так называемые главы парламентов "ДНР" Владимир Бидевка и "ЛНР" Денис Мирошниченко.

В списке также заместитель председателя "ЦИК ДНР" Алексей Найденко и секретарь "ЦИК ДНР" Владимир Высоцкий, а также заместитель председателя "ЦИК ЛНР" Максим Свидченко и секретарь "ЦИК ЛНР" Екатерина Терещенко.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и блокирование активов, если таковые имеются, на территории стран-членов союза.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил ЕС "за решение наложить санкции на ответственных за псевдовыборы на Донбассе".

Skip Twitter post by @PavloKlimkin Дякую ЄС за рішення накласти санкції на відповідальних за псевдовибори на Донбасі. Сьогодні в Брюсселі закликатиму 🇪🇺міністрів дати чітку і комплексну відповідь на 🇷🇺агресію на морі.Також обговоримо 🇪🇺підтримку Азовському регіону у зв’язку із блокадою РФ Керченської протоки — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 декабря 2018 г.

Заместитель главы МИД Сергей Кислица 10 декабря отметил, что "наши партнеры последовательно занимают позицию необходимости усиления и введения санкций".

"Выборы" без признания

11 ноября в так называемых "ДНР" и "ЛНР" прошли "выборы" народных советов и глав территорий.

Украина не признает эти выборы. Президент Порошенко назвал их "фейковыми" и призвал не принимать в них участие.

В "ДНР" победил тогдашний исполняющий обязанности руководителя "республики" Денис Пушилин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption ЕС ввел санкции против победителя "выборов в ЛНР" Леонида Пасечника

В "ЛНР" - Леонид Пасечник, который возглавил эту самопровозглашенную "республику" год назад, когда свой пост после внутреннего конфликта покинул Игорь Плотницкий.

ЕС накануне "выборов" заявил, что считает их незаконными и нелегитимными. Их результаты ЕС не признает.

Осудили "выборы" и в НАТО.

США, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша на заседании Совбеза ООН 30 октября назвали их незаконными и противоречащими минским соглашениям.

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