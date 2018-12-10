Суд ЕС дал Британии шанс отказаться от брексита: на что это повлияет?

Копірайт зображення ECJ Image caption Суд Европейского Союза рассмотрел дело в ноябре

Суд Евросоюза решил, что Британия может отменить выход из ЕС без разрешения остальных 27 стран-членов.

Судьи постановили, что такой шаг можно сделать, не меняя условия членства Британии в ЕС.

Ряд британских политиков и активистов, выступающих против брексита, утверждают, что страна должна иметь возможность остановить процесс выхода из ЕС, если пожелает.

Против этого выступали британское правительство и сам Евросоюз.

Суд огласил решение за день до голосования в британском парламенте по соглашению о брексите, которое премьер-министр страны заключила с ЕС.

Большинство членов парламента недовольны условиями соглашения.

По мнению брюссельского корреспондента BBC Адама Флеминга, решение суда может стать реальным вариантом того, как Британия может остаться в составе ЕС, а также повлиять на голосование в парламенте.

Впрочем, отмечает Флеминг, для того, чтобы Великобритания осталась в Евросоюзе, должно многое измениться в политике. Также для этого должны изменить свое мнение Тереза ​​Мэй и правительство страны.

Что решил суд?

В решении суда ЕС говорится, что возможность для страны ЕС отменить выход из Евросоюза после объявления такого решения продолжает существовать, пока не вступило в силу соглашение о выходе или в течение двухлетнего срока после того, как страна сообщила ЕС, что выходит из его состава.

Если двухлетний срок продлевают, то страна может передумать и во время продленного срока.

Суд отметил, что Великобритания может оставаться в ЕС на тех же условиях, что и сейчас, то есть страна не должна будет вводить евро или присоединяться к Шенгенской зоне.

Впрочем, отметил суд, такое решение должно приниматься в соответствии с демократическим процессом, поэтому в случае Британии это должен принять парламент.

После этого страна должна сообщить Евросоюзу о "единодушном и безоговорочном" решении.

Суд заявил, что принял решение, чтобы "прояснить варианты, которые есть у членов парламента" перед голосованием по соглашению Терезы Мэй.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Решение суда ЕС может дать больше вариантов членам британского парламента

Противники брексита надеются, что победа в суде увеличивает шансы на то, что брексит полностью отменят, возможно, путем еще одного референдума.

Они убеждены, что для парламентариев это послужит знаком того, что "есть еще и другие варианты".

Вопрос в суде поставила группа политиков из разных партий Великобритании, в частности Шотландской партии зеленых, Шотландской национальной партии и Лейбористской партии, при поддержке активистов.

Их позицию на прошлой неделе поддержал один из высокопоставленных чиновников суда ЕС, генеральный адвокат Мануэль Кампос Санчес-Бордона.

По его мнению, если страна решит выйти из ЕС, у нее должно быть право передумать во время двухлетнего процесса, описанного в статье 50 Лиссабонского соглашения, причем без согласия других стран Евросоюза.

Его заявление не было официальным решением, но в большинстве случаев суд прислушивается к его советам.

Опасный прецедент

Во время предварительного слушания Евросоюз предупредил, что такое решение суда может создать опасный прецедент.

Это может поощрить страны объявлять о своем выходе из ЕС, чтобы выторговать себе лучшие условия для членства, а потом говорить, что они передумали.

Адвокаты британского правительства утверждали, что дело абсолютно гипотетическое, поскольку, по их словам, Британия не намерена отменять свое решение о выходе. Поэтому, по мнению адвокатов, судьи должны были вообще отказаться выносить решение по этому делу.

Копірайт зображення Reuters Image caption В ЕС предупреждали, что решение суда может создать опасный прецедент

Они также заявляли, что политики, которые стояли за иском, хотели использовать его как инструмент давления на британский парламент.

Дело сначала рассматривал Сессионный суд в Эдинбурге, который в итоге согласился передать его в суд ЕС.

Британское правительство дважды пыталось подать апелляцию против рассмотрения дела в суде Европейского Союза, но в этом было отказано.

Что дальше?

Во вторник, 11 декабря, Палата общин завершит пятидневные дебаты, голосуя по соглашению об условиях выхода из ЕС, которое заключила с Брюсселем Тереза ​​Мэй.

Члены парламента раскритиковали это соглашение. В частности, споры вызвал вопрос о том, что произойдет с границей между Ирландией и Северной Ирландией.

Парламентский комитет по вопросам выхода из ЕС назвал соглашение "большим шагом в неизвестность", заявив, что в соглашении четко не прописаны будущие отношения ЕС и Британии, в частности в сфере торговли.

Если члены парламента проголосуют против договоренностей Терезы Мэй, по умолчанию Великобритания будет выходить из Евросоюза без соглашения.

Тогда в течение трех недель министры должны будут изложить свой дальнейший план действий. За это время премьер-министр может попытаться еще раз провести соглашение с ЕС через парламент.

Копірайт зображення AFP/PRU/Getty Images Image caption Тереза Мэй столкнулась с негативной реакцией членов парламента на соглашение с ЕС

Впрочем, многие члены парламента надеются, что Терезе Мэй придется вернуться в Брюссель, чтобы попытаться еще раз договориться об условиях брексита.

Потенциально, в случае разгромного поражения при голосовании в парламенте, Тереза ​​Мэй может уйти в отставку, хотя такое развитие ситуации маловероятно.

Члены парламента могут также внезапно решить провести еще один референдум по брекситу. Сейчас такую ​​идею публично высказали только 52 члена парламента из 650.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй категорически против второго референдума.

Впрочем, его могут провести, если правительство примет соответствующий закон, который поддержит большинство членов палаты общин.

Официальный выход Британии из Евросоюза должен состояться 29 марта 2019 года.

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