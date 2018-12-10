Порошенко подписал закон о прекращении Договора о дружбе с Россией

Копірайт зображення Getty Images Image caption МИД заявляет, что Договор Россия нарушила, поэтому продлевать его нет смысла

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (Большой договор) между Украиной и Россией, сообщает пресс-служба президента. Он утратит силу 1 апреля 2019 года.

Соответствующий законопроект, который внес президент, Рада приняла 6 декабря.

"Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", - цитирует президента его пресс-служба.

Президент поручил Министерству иностранных дел Украины завершить инвентаризацию договорно-правовой базы с Россией.

Правительству Порошенко поручил создать межведомственный координационный орган "для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки".

21 сентября МИД направил России ноту о непродлении действия договора, а также сообщил об этом ООН, ОБСЕ и другим международным организациям.

"Этот договор фундаментально нарушен Россией и поэтому не может быть пролонгирован", - пояснил тогда министр иностранных дел Павел Климкин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Правительство теперь должно создать координационный орган "для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки"

Министр объяснил, почему важно не разрывать этот документ, а именно не продлевать его действие.

По его словам, Киев использовал его в процессе подготовки исков в международные суды, в том числе в Международный суд ООН и Международный арбитражный суд.

Поскольку Украина выполнила все процедурные моменты, договор прекратит действовать 1 апреля 2019 года.

Большой договор

Договор о дружбе с Россией заключили в 1997 году. После выполнения всех процедур и ратификаций он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Он обязывал стороны обеспечивать нерушимость границ, уважать территориальную целостность и не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Украина не продлевает договор согласно 40-й статье этого документа.

Эта статья предусматривает, что договор автоматически продлевается на десятилетний период, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Леонид Кучма и Борис Ельцин в 1997 году подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между странами

О таком желании нужно сообщить письменно не менее чем за шесть месяцев.

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