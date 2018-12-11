Снимки обнаженной пары на пирамиде Хеопса вызвали скандал

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В Египте проводят расследование в связи с фактом распространения фото и видео с обнаженными датскими туристами на 140-метровой пирамиде Хеопса.

Этот инцидент вызвал возмущение в консервативной мусульманской стране.

Прокуроры выясняют, настоящие ли эти кадры, и если да, то как иностранцы смогли подняться на высоту 140 метров, сообщает государственная газета Al-Ahram.

Представители властей изначально предполагали, что отснятый материал может быть поддельным.

Пирамида Хеопса является одним из семи чудес света.

Фотограф сообщил, что он и его подруга несколько часов тайком пробирались к пирамиде, прежде чем совершить восхождение.

Министр по делам древностей Египта сообщил депутатам некоторые результаты следствия. По его словам, пара "действительно сняла явно порнографическое видео" на знаменитой пирамиде.

В связи с этим необходимо установить должностных лиц, проявивших халатность. Ведь восхождение на пирамиду строго запрещено. А тут еще и "нарушение общественной морали".

Что на видео?

На кадрах трехминутного видео, которое загрузил на YouTube датский фотограф Андреас Хвид, видна женщина, поднимающаяся на самую высокую пирамиду.

Также там есть фотография пары на самой пирамиде, однако лицо женщины изображено нечетко.

Последний кадр содержит изображение женщины, которая отвернулась от камеры и, глядя на горизонт Каира, раздевается.

Фотограф также разместил изображение пары, лежащей вместе голой на вершине пирамиды.

Какова была реакция?

Видео и фото, которые получили широкое распространение в социальных сетях на прошлой неделе, спровоцировали большой скандал как в Египте, так и за его пределами. Многие осудили такое поведение и восприняли его как неуважение к истории и наследию Египта.

Пользовательница Facebook написала: "Это такой позор. Это абсолютное неуважение к другой земле, культуре и образу жизни. А также демонстрация того, что эти люди имеют поверхностные представления об уважении к другой религии и культуре".

Раскритиковали такое поведение пары и в самой Дании.

Что говорит фотограф?

В своем сообщении на YouTube Хвид заявил, что он и его подруга совершили подъем на пирамиду Хеопса в конце ноября.

"Опасаясь быть замеченными охраной, я не снимал несколько часов во время восхождения", - добавил он.

Одному из датских таблоидов фотограф сказал, что он мечтал об этом много лет.

"Мне грустно, что такое количество людей так сильно разозлились. Но я также получил положительные отзывы со стороны многих египтян".

Андреас Хвид отрицает, что они занимались сексом на вершине пирамиды. По его словам, это была обычная фотосессия.

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