Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир Open de Caen во Франции
Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд занимает первое место на выставочном турнире Open de Caen во Франции.
Согласно информации пресс-службы турнира в Twitter, Свитолина в финальном поединке обыграла в трех сетах соперницу из Беларуси Александру Саснович (30-я строчка рейтинга WTA) со счетом 3: 6, 6: 3, 6: 4.
- Украинка Элина Свитолина выиграла финальный матч WTA
- Украинка Свитолина обыграла первую ракетку мира
В полуфинале украинка выиграла у французской теннисистки Манон Леонар, которая в рейтинге WTA занимает 1205-е место, а Саснович победила спортсменку из Болгарии Элицу Костову (215-е место в рейтинге).
В конце октября Свитолина выиграла финальный матч итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграв соперницу Слоан Стивенс из США.
В турнире, который проходит в Сингапуре, участвуют лучшие восемь теннисисток по результатам сезона.
Элина Свитолина стала первой украинкой, которая смогла пробиться в финал Итогового турнира.
Сейчас первое место рейтинга WTA занимает румынка Симона Галеп.