Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир Open de Caen во Франции

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Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд занимает первое место на выставочном турнире Open de Caen во Франции.

Согласно информации пресс-службы турнира в Twitter, Свитолина в финальном поединке обыграла в трех сетах соперницу из Беларуси Александру Саснович (30-я строчка рейтинга WTA) со счетом 3: 6, 6: 3, 6: 4.

В полуфинале украинка выиграла у французской теннисистки Манон Леонар, которая в рейтинге WTA занимает 1205-е место, а Саснович победила спортсменку из Болгарии Элицу Костову (215-е место в рейтинге).

В конце октября Свитолина выиграла финальный матч итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграв соперницу Слоан Стивенс из США.

В турнире, который проходит в Сингапуре, участвуют лучшие восемь теннисисток по результатам сезона.

Элина Свитолина стала первой украинкой, которая смогла пробиться в финал Итогового турнира.

Сейчас первое место рейтинга WTA занимает румынка Симона Галеп.

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