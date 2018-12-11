Меркель обратилась к Путину с просьбой освободить украинских моряков

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Канцлер Германии и президент России в ходе телефонной беседы обсудили конфликт между Украиной и РФ в Керченском проливе.

Ангела Меркель призвала Владимира Путина освободить всех 24 моряков, задержанных после захвата украинских судов в Черном море.

Она также подчеркнула важность свободного прохода кораблей в этой зоне, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, в перечень затронутых в ходе разговора тем также вошел "транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года".

Как ожидается, именно в конце следующего года должен заработать газопровод "Северный поток-2", который будет проходить через Балтийское море, в обход Украины.

Информацию о переговорах Меркель и Путина подтвердили и в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что лидеры стран "выразили взаимную заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории".

Захват кораблей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россияне захватили военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"

25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив. При этом трое украинцев получили ранения.

24 украинца, находившихся на захваченных кораблях, арестовали крымские суды, а затем их перевели в СИЗО в Москву.

Россия, которая после аннексии Крыма считает территориальные воды вокруг полуострова своими, обвинила украинских военных в нарушении государственной границы.

Украина заявила, что согласно договору 2003 года, заключенного двумя государствами, военные корабли имели право на свободный проход по Керченскому проливу, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Международная группа расследователей Bellingcat, на основании данных о расположении кораблей, подтвердила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" произошел за пределами 12-мильной зоны от побережья Крыма.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Задержанных в Керченском проливе украинских моряков арестовали на два месяца и перевезли в Москву

Украина и международное сообщество обвинили Россию в агрессии и требуют немедленного освобождения моряков и судов.

Правоохранительные органы Украины возбудили дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми в ней проходят восемь россиян, в том числе командиры трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.

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