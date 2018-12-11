Facebook без намека на секс: как пользователи реагируют на новые правила

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Пользователям Facebook запретили намекать на секс в сообщениях и частной переписке. Новым правилам они отнеслись с юмором - мы собрали самые интересные публикации.

Новые правила публикаций Facebook имеют целью предотвратить торговлю людми и секс-услугами, а также остановить распространение порнографии.

Под запрет теперь попали как очевидные сообщения о поиске сексуальных партнеров, так и неочевидные - например фразы "хочу развлечься сегодня вечером", рисунки людей в сексуальных позах и фотографии обнаженного тела.

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Блогер Юлия Гайворонская, которая профессионально пишет в соцсетях об интимных отношениях и ведет свой блог на эту же тему, призвала блогеров сконцентрироваться не на новой для них проблеме, а на ее решении.

"Мне кажется, что Фейсбук ограничивает не нас, а людей, которые создают опасные ситуации. Здесь есть над чем подумать, самовыражаться мы будем и дальше. Но если речь пошла о прекращении на таком уровне, то, возможно, были прецеденты".

Журналист и редактор сайта "Платформа" Юрий Марченко в Facebook иронизирует по поводу новых правил, и предлагает свои синонимы для сексуальных намеков, которые попали под запрет.

"Можно колдовать волшебной палочкой, заниматься упражнениями на бревне, высаживать десант в девственных лесах, поливать цветок лотоса, вкладывать саблю в ножны, рыбачить в шерстяных доках ... Хватит распутства. Мы за Фейсбук без похоти!"

Секс-педагог и автор программ по сексуальной грамотности Юлия Ярмоленко заявляет, что работу прекращать не будет, и вместо этого призывает людей обсуждать интимные темы вживую или переходить на другие ресурсы.

"Вы спрашиваете: что будешь делать, если твои аккаунты заблокируют? Отвечаю: буду продолжать работать. Соцсети - это всего лишь небольшое дополнение к основной моей работе", - написала Юлия Ярмоленко.

Блогер Лина Квитка также отмечает, что первыми от новых правил могут пострадать именно просветительские страницы.

"Сделано это (новые правила. - Ред.), чтобы через платформы не торговали людьми и секс-услугами, то есть ради хорошего дела. По факту, формулировки новых правил во-первых лишают возможности для секс-просветительства, во- вторых, местами настолько размыты, что при хорошем воображении любым фразе/изображению можно приписать сексуальный подтекст. Любой секс-просветительский блог попадает под это определение".

А другие пользователи Facebook просто интересуются, могут ли теперь выставлять собственные фотографии.

И шутливо призывают к восстаниям.

Пользователи указывают основателю Facebook Марку Цукербергу на то, что, введя новые правила, он не убрал некоторые сомнительные функции сети. И испытывают новую систему на прочность:

Чтобы не нарушить строгие правила, украинцы также предлагают вернуть в речь определение "нефритовый стержень", "разрабатывать аллегории" и даже создавать собственные "альтернативные соцсети".

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