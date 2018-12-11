Арестованный в Крыму адвокат Курбединов - на свободе: что дальше?

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Адвокат Эмиль Курбединов, ранее арестованный судом в Крыму на пять суток, вышел на свободу.

Курбединов - защитник, известный своим участием в резонансных делах в Крыму. Он защищал крымскотатарского активиста Ильми Умерова, правозащитника Эмира-Усейна Куку и журналиста "Радио Свобода" Николая Семену.

Среди его последних подзащитных - украинский моряк Богдан Небелица, который оказался среди 24 украинцев, находившихся на кораблях, захваченных Россией вблизи Керченского пролива.

Несколько дней назад стало известно, что Кубердинова арестовали на пять суток. Утром во вторник, 11 декабря, он вышел на свободу.

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Судя по трансляции, распространенной в Facebook объединением "Крымская солидарность", под зданием СИЗО, где находился Кубердинов, его ожидали несколько десятков человек.

Значительное количество из них - крымские татары, которые поздравили адвоката с выходом на свободу и называли его "нашим защитником".

Кубердинов заявил, что уже во вторник вечером поедет в Ростов, где рассматривают дело его подзащитного, а в пятницу - в Москву, где сейчас находится украинский моряк Богдан Небелица.

В чем обвиняли Курбединова?

Крымский суд признал Эмиля Курбединова виновным по статье 20.3 (ч.1) Кодекса об административных нарушениях РФ - "Пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций".

Речь идет о постах в Facebook, которые Курбединов публиковал на своей странице еще в 2013 году. Эти сообщения содержали фотографии, на которых изображен флаг панисламистской политической партии "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которая признана в России террористической.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Курбединов известен своим участием в резонансных судебных делах на территории Крыма

В итоге ему присудили наказание в пять суток административного ареста.

Защита Курбединова считает это дело политически мотивированным. Некоторые коллеги адвоката предполагают, что его очередное задержание напрямую связано с тем, что он занялся защитой украинского моряка Богдана Небелицы.

Друг и коллега Курбединова Эдем Семедляев озвучивал еще одну возможную версию, ставшую причиной задержания адвоката. По его мнению, дело открыли из-за участия Курбединова в правозащитном коллоквиуме в Москве, который организовали российские правозащитники.

Это мероприятие, говорит Семедляев, стало причиной ареста 77-летнего Льва Пономарева, известного советского диссидента и российского правозащитника.

Это уже не первый арест Кубердинова: в январе прошлого года его уже привлекали к административной ответственности по таким же обвинениям, что и сейчас. Правда, тогда речь шла о публикации, размещенной в соцсети "ВКонтакте".

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