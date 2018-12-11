Президентский рейтинг: лидируют Тимошенко и Зеленский

Копірайт зображення УНИАН

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал во вторник новые рейтинги возможных кандидатов в президенты, а также политических партий.

Согласно данным на сайте организации, среди опрошенных, голоса за вероятных кандидатов в президенты в первом туре распределились так:

Юлия Тимошенко - 11,9% Владимир Зеленский - 8,2% Петр Порошенко - 6,5% Юрий Бойко - 6,2% Олег Ляшко - 4,9% Анатолий Гриценко - 4,6% Евгений Мураев - 2,3% Александр Шевченко - 2,2% Святослав Вакарчук - 2,1% Андрей Садовый - 1,3%

При этом, 4,7% вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, за других кандидатов в целом проголосовали бы 6% респондентов, а 9,3% - решили не идти на выборы.

Еще 27,6% пока не определились, за кого голосовать на выборах весной 2019 года.

2,4% опрошенных отказались отвечать на вопросы.

Если учитывать только тех, кто определился с тем, кого поддержит, то Юлия Тимошенко получает 21,2% поддержки опрошенных, Владимир Зеленский - 14,6%, Петр Порошенко - 11,6%, а Юрий Бойко - 11%.

Опрос проводился с 23 ноября по 3 декабря 2018 года на территории Украины, за исключением аннексированного Россией Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 3,3%.

Копірайт зображення UNIAN

По сравнению с результатами соцопроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, который проводился в августе, рейтинг Тимошенко упал на 2%, Владимир Зеленский вышел с 5-го места с уровнем поддержки 5,1% на 2-е, получив поддержку 8,2% опрошенных.

В августовском рейтинге 2-е место занимал Анатолий Гриценко с 6% поддержки, сейчас же он на 6-м месте, получив симпатии 4,6% опрошенных.

Петр Порошенко с очень незначительным отрывом остался на 3-м месте, несколько увеличив уровень поддержки: с 5,8% до 6,5%.

Юрий Бойко занял 4-е место с 6,2% поддержки (в августе 4,8%). Ранее четвертую строчку рейтинга занимал Вадим Рабинович, который недавно отказался идти в президенты в пользу Бойко.

Олег Ляшко поднялся с 7-й на 5-ю строчку, хотя уровень его поддержки остался практически тем же 4,9% (в августе - 4,5%).

Новичком в рейтинге стали Евгений Мураев и Александр Шевченко, у которых почти одинаковый уровень поддержки со Святославом Вакарчуком (в августе - 4,6%).

Расписание второго тура

Респондентов спросили, кого они бы поддержали во втором туре президентских выборов в восьми предложенных парах.

Согласно результатам, шансы победить Юлию Тимошенко во втором туре есть у Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского. А вот действующий президент не побеждает ни в одной из пар, проигрывая Юлии Тимошенко, Юрию Бойко, Анатолию Гриценко и Владимиру Зеленскому.

Поддержка кандидатов во втором туре президентских выборов Кандидат №1 Кандидат №2 За кандидата №1, % За кандидата №2, % Петр Порошенко Юлия Тимошенко 11,8 23,4 Юрий Бойко Петр Порошенко 19,0 15,3 Анатолий Гриценко Юлия Тимошенко 20,4 20,8 Юрий Бойко Юлия Тимошенко 15,2 23,4 Святослав Вакарчук Юлия Тимошенко 18,9 23,4 Владимир Зеленский Юлия Тимошенко 23,0 22,2 Святослав Вакарчук Петр Порошенко 24,2 11,1 Владимир Зеленский Петр Порошенко 27,8 12,2

Верховная Рада

По результатам опроса, симпатии респондентов распределились среди кандидатов в парламент так:

1. "Батькивщина" - 13,1%

2. "Слуга народа" - 7,3%

3. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,3%

4. "Блок Петра Порошенко" - 6,3%

5. "Гражданская позиция" - 5,1%

6. "Радикальная партия" - 4,5%

7. "Блок Святослава Вакарчука" - 2,3%

8. "Наши" -2,3%

9. "Самопомощь" - 2,2%

10. "Свобода" - 1,3%.

11. "Оппозиционный блок" - 1,1%

При этом за другие партии в целом проголосовали бы 4,5% опрошенных, 3,9% вычеркнули бы все партии или испортили бюллетень. Еще 10,9% респондентов не планируют участвовать в голосовании.

26,9% респондентов не знают, за кого голосовать на парламентских выборах в октябре 2019 года.

2,1% - отказались отвечать на вопросы.

Копірайт зображення УНИАН Image caption По данным социологов, победить Тимошенко во втором туре есть шансы только у Зеленского и Гриценко

Если учитывать только тех, кто определился с тем, кого поддержит, то "Батькивщина" получает 23,4% поддержки опрошенных, "Слуга народа" - 13%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,3%, "Блок Петра Порошенко" - 11,2%, "Гражданская позиция" - 9,1%, а "Радикальная партия" - 8%.

Остальные политические силы не проходят 5%-ный барьер.

По сравнению с результатами соцопроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, который проводился в августе, рейтинг "Батькивщины" остался практически без изменений, партия "Слуга народа" поднялась с 6-го места с уровнем поддержки 5,2% на 2-е, получив поддержку 7,3% опрошенных.

"Гражданская позиция" потеряла 2-е место рейтинга с уровнем поддержки в 6,6% и опустилась на 5-ю позицию. А "Оппозиционный блок" опустился с 5-го места рейтинга 5,5% на 11-е место с уровнем поддержки в 1,1%.

Третья ступень осталась за "Оппозиционный платформой - За жизнь", а 4-я - за "Блоком Петра Порошенко". Практически не изменился рейтинг "Радикальной партии", несколько упал рейтинг "Самопомощи" и "Свободы".

Новичками рейтинга стали "Блок Святослава Вакарчука" и "Наши".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram