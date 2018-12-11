Президентский рейтинг: лидируют Тимошенко и Зеленский
Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал во вторник новые рейтинги возможных кандидатов в президенты, а также политических партий.
Согласно данным на сайте организации, среди опрошенных, голоса за вероятных кандидатов в президенты в первом туре распределились так:
- Юлия Тимошенко - 11,9%
- Владимир Зеленский - 8,2%
- Петр Порошенко - 6,5%
- Юрий Бойко - 6,2%
- Олег Ляшко - 4,9%
- Анатолий Гриценко - 4,6%
- Евгений Мураев - 2,3%
- Александр Шевченко - 2,2%
- Святослав Вакарчук - 2,1%
- Андрей Садовый - 1,3%
При этом, 4,7% вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, за других кандидатов в целом проголосовали бы 6% респондентов, а 9,3% - решили не идти на выборы.
- "Серфинг" на настроениях: почему Тимошенко возглавляет президентский рейтинг?
- Полгода до выборов: Тимошенко лидирует в рейтингах. Кто дальше?
- Изгнание Бойко и Левочкина: за что наказали соратников Фирташа
Еще 27,6% пока не определились, за кого голосовать на выборах весной 2019 года.
2,4% опрошенных отказались отвечать на вопросы.
Если учитывать только тех, кто определился с тем, кого поддержит, то Юлия Тимошенко получает 21,2% поддержки опрошенных, Владимир Зеленский - 14,6%, Петр Порошенко - 11,6%, а Юрий Бойко - 11%.
Опрос проводился с 23 ноября по 3 декабря 2018 года на территории Украины, за исключением аннексированного Россией Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 3,3%.
По сравнению с результатами соцопроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, который проводился в августе, рейтинг Тимошенко упал на 2%, Владимир Зеленский вышел с 5-го места с уровнем поддержки 5,1% на 2-е, получив поддержку 8,2% опрошенных.
В августовском рейтинге 2-е место занимал Анатолий Гриценко с 6% поддержки, сейчас же он на 6-м месте, получив симпатии 4,6% опрошенных.
Петр Порошенко с очень незначительным отрывом остался на 3-м месте, несколько увеличив уровень поддержки: с 5,8% до 6,5%.
Юрий Бойко занял 4-е место с 6,2% поддержки (в августе 4,8%). Ранее четвертую строчку рейтинга занимал Вадим Рабинович, который недавно отказался идти в президенты в пользу Бойко.
Олег Ляшко поднялся с 7-й на 5-ю строчку, хотя уровень его поддержки остался практически тем же 4,9% (в августе - 4,5%).
Новичком в рейтинге стали Евгений Мураев и Александр Шевченко, у которых почти одинаковый уровень поддержки со Святославом Вакарчуком (в августе - 4,6%).
Расписание второго тура
Респондентов спросили, кого они бы поддержали во втором туре президентских выборов в восьми предложенных парах.
Согласно результатам, шансы победить Юлию Тимошенко во втором туре есть у Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского. А вот действующий президент не побеждает ни в одной из пар, проигрывая Юлии Тимошенко, Юрию Бойко, Анатолию Гриценко и Владимиру Зеленскому.
|Поддержка кандидатов во втором туре президентских выборов
|Кандидат №1
|Кандидат №2
|За кандидата №1, %
|За кандидата №2, %
|Петр Порошенко
|Юлия Тимошенко
|11,8
|23,4
|Юрий Бойко
|Петр Порошенко
|19,0
|15,3
|Анатолий Гриценко
|Юлия Тимошенко
|20,4
|20,8
|Юрий Бойко
|Юлия Тимошенко
|15,2
|23,4
|Святослав Вакарчук
|Юлия Тимошенко
|18,9
|23,4
|Владимир Зеленский
|Юлия Тимошенко
|23,0
|22,2
|Святослав Вакарчук
|Петр Порошенко
|24,2
|11,1
|Владимир Зеленский
|Петр Порошенко
|27,8
|12,2
Верховная Рада
По результатам опроса, симпатии респондентов распределились среди кандидатов в парламент так:
- 1. "Батькивщина" - 13,1%
- 2. "Слуга народа" - 7,3%
- 3. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,3%
- 4. "Блок Петра Порошенко" - 6,3%
- 5. "Гражданская позиция" - 5,1%
- 6. "Радикальная партия" - 4,5%
- 7. "Блок Святослава Вакарчука" - 2,3%
- 8. "Наши" -2,3%
- 9. "Самопомощь" - 2,2%
- 10. "Свобода" - 1,3%.
- 11. "Оппозиционный блок" - 1,1%
При этом за другие партии в целом проголосовали бы 4,5% опрошенных, 3,9% вычеркнули бы все партии или испортили бюллетень. Еще 10,9% респондентов не планируют участвовать в голосовании.
26,9% респондентов не знают, за кого голосовать на парламентских выборах в октябре 2019 года.
2,1% - отказались отвечать на вопросы.
Если учитывать только тех, кто определился с тем, кого поддержит, то "Батькивщина" получает 23,4% поддержки опрошенных, "Слуга народа" - 13%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,3%, "Блок Петра Порошенко" - 11,2%, "Гражданская позиция" - 9,1%, а "Радикальная партия" - 8%.
Остальные политические силы не проходят 5%-ный барьер.
По сравнению с результатами соцопроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, который проводился в августе, рейтинг "Батькивщины" остался практически без изменений, партия "Слуга народа" поднялась с 6-го места с уровнем поддержки 5,2% на 2-е, получив поддержку 7,3% опрошенных.
"Гражданская позиция" потеряла 2-е место рейтинга с уровнем поддержки в 6,6% и опустилась на 5-ю позицию. А "Оппозиционный блок" опустился с 5-го места рейтинга 5,5% на 11-е место с уровнем поддержки в 1,1%.
Третья ступень осталась за "Оппозиционный платформой - За жизнь", а 4-я - за "Блоком Петра Порошенко". Практически не изменился рейтинг "Радикальной партии", несколько упал рейтинг "Самопомощи" и "Свободы".
Новичками рейтинга стали "Блок Святослава Вакарчука" и "Наши".