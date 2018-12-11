"Бесстрашная девочка" останется в Нью-Йорке, но будет стоять в другом месте

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Статую "Бесстрашная девочка", которая появилась в Нью-Йорке в прошлом году и сразу же получила бешеную популярность, перенесли на новое место.

Весной 2017 года "Девочку" временно установили напротив знаменитой скульптуры "Атакующий бык" на Уолл-Стрит - как символ дискриминации прав женщин в финансовых структурах.

Изначально планировали, что она простоит там всего месяц, но работа настолько понравилась туристам и местным жителям, что власти Нью-Йорка решили оставить ее навсегда.

При этом популярность статуи оказалась проблемой - поток людей, желающих ее увидеть, стал мешать дорожному движению.

Именно поэтому власти города решили убрать "Бесстрашную девочку" с Уолл-стрит и перенести к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи, где автомобильное движение ограничено.

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"Бесстрашная девочка" символизирует борьбу со страхом, борьбу с превосходящей силой и способность найти в себе силы сделать то, что нужно сделать, - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. - Ее появление вызвало у многих довольно сильные ощущения - наверное, потому что она пришлась как раз ко времени".

"Она говорит больше, чем адвокаты - на сотнях страниц своих документов", - заявила конгрессвумен Кэролин Мэлони на церемонии открытия статуи на новом месте.

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"В ней мы видим наших дочерей, мам, племянниц", - добавляет вице-президент Нью-Йоркской фондовой биржи Бетти Лю.

"Бесстрашная девочка" символизирует потенциал, прогресс и надежду, а также всех женщин, которым приходилось бороться за равные права".

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