Победители "Человека года" по версии Time. Кто они?

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Американское издание Time определилось со званием "Человек года", которое присуждается с 1927 года.

В этом году победитель не один: звание присудили сразу многим людям - журналистам, которые заплатили за свою работу свободой или жизнью.

"Как и все дары человечества, мужество приходит к нам на разных уровнях и в разные моменты. В этом году мы выбрали четырех журналистов и одну новостную организацию, которые заплатили страшную цену, принимая вызовы времени", - заявил главный редактор журнала Time Эдвард Фэлсентал.

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В список победителей вошли, в частности:

• Джамаль Хашогги - саудовский журналист, известный как ярый критик власти Саудовской Аравии. В октябре этого года он вошел в здание консульства своей страны в Стамбуле и обратно уже не вернулся. В результате расследования стало ясно, что Хашогги убили.

• Журналисты Reuters Ва Лон и Кья Се Оо, которые получили семь лет тюрьмы в Мьянме по обвинению в разглашении государственной тайны. Они занимались расследованием преступлений против мусульман рохинджа.

• Мария Ресса, известная критикой власти Филиппин - в частности, методами, которыми режим борется с "неудобными" гражданами. Сообщалось, что ей грозит до 10 лет тюрьмы.

• Американское издание The Capital Gazette, на редакцию которого летом этого года совершено вооружённое нападение. В результате стрельбы погибли пять человек.

"Все они - символ более широкой борьбы, разворачивающейся во всех странах мира. Борьбы журналистов, рискующих всем ради того, чтобы рассказать историю нашего времени", - пишет главный редактор Time.

Что такое "Человек года" Time?

Выбирать "Человека года" Time начал в 1927 году. Этот титул отдают тем, кто "лучшим или худшим образом... сильно повлиял на события года".

Подавляющее большинство избранных были конкретными людьми, но не всегда. В 2014-м, например, издание отметило "борцов с Эболой", а в 2011 - коллективно "протестующих", чтобы подчеркнуть важность событий так называемой арабской весны.

"Американские бойцы", "Венгры", "Ученые" и "Американцы до 25" также становились объектами обложки журнала в разные годы.

В 2006 году "Человеком года" стал просто "Ты" - на обложке был изображен компьютер, экран которого выполнили в виде зеркала. Таким образом редакция хотела подчеркнуть важность интернет-контента, созданного самими пользователями.

В 2017 победу отдали женщинам, которые открыто выступили против сексуального насилия и домогательств.

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