Насиров о решении суда: "Я вернусь в ГФС и буду работать"

Копірайт зображення УНИАН

Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины, заявил Насиров BBC News Украина.

Он также сообщил, что готов вернуться к работе.

"Я возвращаюсь к обязанностям и буду исполнять обязанности главы ГФС", - сказал он.

11 декабря суд признал увольнение Романа Насирова противоправным и отменил соответствующее решение правительства.

"Сегодня было очередное заседание суда, на котором мы закончили рассмотрение и провели дебаты. 40 минут назад объявили решение суда", - сказал он.

"Решение уже вступило в силу, там должно быть немедленное исполнение. Это специфика трудовых споров", - добавил Насиров.

По информации агентства "Українські новини", суд также взыскал компенсацию с Государственной фискальной службы за время вынужденного отгула.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что правительство обжалует такое решение суда.

Дело против Насирова

Этот вердикт суда касается только решения правительства об увольнении Романа Насирова с должности председателя ГФС.

НАБУ также расследует против него дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. В частности, ему инкриминируют растрату 2 млрд грн государственных средств.

2 марта 2017 года сотрудники НАБУ вручили Роману Насирову подозрение в совершении преступления.

На следующий день, 3 марта 2017 года, Кабмин отстранил Романа Насирова от должности председателя ГФС на время следствия, а 31 января 2018 года его уволили за двойное гражданство.

Шевченковский суд Киева 7 декабря начал рассматривать дело против бывшего руководителя ГФС по существу.

Это самое громкое дело Национального антикоррупционного бюро против чиновников Украины.

Задержание Романа Насирова сопровождалось драматическими событиями - он заявил о тяжелой болезни и лег в государственную больницу в Феофании.

Детективы НАБУ очень долго не могли попасть в больницу и задержать Романа Насирова. Впоследствии его все же удалось доставить в суд для избрания меры пресечения, однако из-за якобы плохого состояния здоровья судебное разбирательство затянулось.

Копірайт зображення УНИАН

Легендарными стали одеяла Насирова, которыми он укрывался в больнице и в зале суда.

Впоследствии его арестовали, но с правом залога в 100 млн грн, хотя обвинение просило о 2 млрд.

Роман Насиров почти сразу заплатил деньги и вышел на свободу под залог. Также он сдал все паспорта для выезда за границу.

Британское гражданство?

Впоследствии антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с требованием перечислить залог Насирова государству.

По данным НАБУ и антикоррупционной прокуратуры, Насиров имеет британский паспорт и не сдал его, а потому нарушил условия пребывания под залогом.

Однако в июне 2017 года Соломенский суд Киева отказался взимать залог, поскольку обвинение якобы не предоставило доказательств британского гражданства Насирова.

Роман Насиров утверждал, что не имеет британского гражданства.

В дело даже вмешалось посольство Великобритании в Украине, ведь именно на информацию от дипломатов ссылалось НАБУ.

В посольстве сделали специальное заявление, в котором настаивали на британском гражданстве Насирова и даже указывали на его возможное уголовное преследование в Британии.

"На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании", - заявили тогда в посольстве.

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