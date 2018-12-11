Изменения климата: ледники в Восточной Антарктиде тают все быстрее

Копірайт зображення MICHAEL STUDINGER/NASA/ICEBRIDGE Image caption Долгое время считалось, что Восточная Антарктида является стабильным регионом и на него не влияют драматические изменения, которые происходят в других местах на континенте

НАСА заявляет, что обнаружила первые признаки значительного таяния в ледниковой полосе в Восточной Антарктиде.

Долгое время считалось, что этот регион является стабильным и на него не влияют драматические изменения, которые происходят в других местах на континенте.

Но данные со спутников теперь показывают, что ледники, которые движутся к океану на одной восьмой восточной береговой линии континента, стали тоньше и ускорили свое движение.

Если эта тенденция продолжится, то это будет иметь последствия для уровня мирового океана в будущем.

В дренажных бассейнах этого сектора Антарктиды достаточно льда для поднятия уровня мирового океана на 28 метров - если бы он весь растаял.

"Это количество воды эквивалентно массе четырех ҐГенландий, сделанных изо льда", - сказала Кэтрин Уокер из Центра НАСА по космическим полетам им. Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд.

Она подробно описала свою работу на осеннем съезде Американского геофизического союза (АГС).

Копірайт зображення NASA Image caption Ледники в районе Винценнес-Бэй показали наибольшие изменения в поведении с 2008 года

Доктор Уокер пытается, воспользовавшись возможностями НАСА, обработать огромное количество спутниковых изображений, чтобы получить более взвешенный и своевременный взгляд на происходящее в Восточной Антарктиде.

Ранее ученые понимали, что ледник Тоттен в регионе начал таять, вероятно, потому, что на его температуру влияют теплые потоки воды, которые поступают из глубин океана. Однако все остальное в этой части континента считали неизменным.

Новые данные со спутников меняют эту точку зрения. Они показывают, что ледники рядом с ледником Тоттен также начинают таять и ускоряют свое движение.

Изменения заметили в районах Винценнес-Бэй и Денман чуть дальше на запад, а также в Порпойс-Бэй и на побережье Георга VI на востоке.

Почему они тают?

Наиболее ощутимые потери массы льда произошли именно в Винценнес-Бэй, где расположены такие ледники, как Андервуд, Бонд, Адамс и Вандерфорд. Высота ледников снижается в пять раз быстрее, чем в 2008 году - общее падение высоты составило уже почти три метра.

"Их движение также ускорилось примерно на 3% по сравнению с 2008 годом, что кажется незначительным, но довольно весомым, чтобы изменить силу потока талой воды, которая выходит из этих ледников", - сказала доктор Уокер.

Причиной таяния, вероятно, является теплая вода, которая выталкивается из глубины от изменения уровня льда в океане, и ветер в регионе.

Происходящие изменения все еще достаточно невидимые, заметить их можно только благодаря новым автоматизированным компьютерным программам, которые будут анализировать миллионы спутниковых изображений Антарктиды.

НАСА собирается расширить доступ к этим программам с помощью проекта Inter-mission Time Series of Land Ice Velocity and Elevation или ITS_LIVE.

"Я думаю, мы можем предположить, что в течение ближайших пяти-десяти лет мы будем иметь много открытий на основе таких наблюдений, которые ведет Кэтрин, и благодаря новым данным, поступающим онлайн", - сказал Алекс Гарднер, гляциолог из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния.

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