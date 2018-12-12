Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: трое погибших. Нападавшего ищут

Копірайт зображення Getty Images Image caption Центр Страсбурга оцеплен вооруженными полицейскими

По последней информации, три человека были убиты и 13 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Очевидцы говорят, что слышали не менее десятка выстрелов. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Нападавший вступил в перестрелку с полицией и, возможно, был ранен, однако сумел ускользнуть. Полиция и спецслужбы активно ведут его поиски. Всего в операции принимают участие 350 полицейских, в ней также задействованы вертолеты, спецподразделенияя и военные.

Как сообщают местные власти, личность стрелка удалось установить: он числился в полицейских базах данных и проходил по делу об экстремизме. МВД выясняет, были ли у нападавшего террористические мотивы.

Инцидент произошел рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города. Полиция и силы безопасности оцепили этот район города, движение транспорта там остановлено.

Открыто уголовное дело по подозрению в терроризме, президент Макрон направил в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастанера.

МВД Франции призывает жителей Страсбурга не выходить на улицу.

Французские СМИ сообщают, что утром во вторник полиция приехала с обыском в дом, где жил 29-летний подозреваемый, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме, как сообщают, были обнаружены гранаты.

Британский премьер Тереза Мэй, находящаяся с визитом в Европе, заявила, что потрясена и глубоко расстроена произошедшим. "Мыслями я вместе с теми, кого это затронуло, а также с народом Франции", - написала Мэй у себя в "Twitter".

Копірайт зображення Getty Images Image caption На площади Клебер стоят несколько машин скорой помощи

Насколько известно, преступник вооружен автоматическим оружием.

Вскоре после того как нападавший открыл огонь в центре Страсбурга, полиция вступила с ним в перестрелку, однако ему удалось скрыться. По некоторым данным, он ранен.

Страсбург - город на востоке Франции, где располагаются Европейский парламент, Совет Европы, а также многочисленные учреждения и органы Евросоюза.

В эти дни проходит очередная сессия Европарламента, и в центре города во время нападения было множество депутатов и европейских чиновников.

На данный момент известно, что подозреваемый был известен французским спецслужбам как человек с криминальным прошлым, а также возможно представляющий угрозу национальной безопасности, заявила местная префектура полиции.

Во Франции существует база данных Fiche S, в которую внесено около 26 тысяч человек, подозреваемых в том, что они могут представлять опасность для общества. Из них около 10 тысяч считаются радикальными элементами. В этом списке, насколько известно, находился и подозреваемый.

Региональные власти заявили, что имеют дело с чрезвычайной ситуацией, которая продолжает развиваться.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Силы безопасности выведены на улицы в центре Страсбурга

Местный журналист Брюно Поссар сообщил в твите, что в центре города прозвучало не менее десяти выстрелов, сначала одиночных, потом очередями.

В беседе с ВВС очевидец событий Патер Фритц рассказал, что один из погибших - по всей видимости, турист из Таиланда. Прохожие пытались ему помочь, но безуспешно.

"Сразу после восьми вечера раздалось два одиночных выстрела, и люди побежали прочь от этого места, - рассказал Фритц. - Я зашел за угол и увидел на мосту лежащего мужчину с двумя ранениями в голову. Мы пытались вернуть его к жизни и отнесли его в ресторан, где 45 минут делали ему искусственное дыхание".

По словам очевидцев, из-за оцепления машины скорой помощи не могут проехать к месту происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Пресс-секретарь Европейского парламента Эммануэль Фулон написал в "Twitter", что в центре города возникла паника, по улицам бежали вооруженные полицейские.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Центр города остается оцепленным

Источники во французской прокуратуре сообщили, что в настоящий момент следователи выясняют, имело ли это нападение террористическую направленность.

Во многих районах Франции на прошлой неделе в разгар протестов движения "желтых жилетов" было введено состояние повышенной боеготовности для сил безопасности.

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