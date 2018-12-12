Терезу Мэй могут отправить в отставку

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Противники премьер-министра Терезы Мэй в рядах ее Консервативной партии собрали 48 письменных заявлений, необходимые для того, чтобы инициировать голосование по вотуму недоверия лидеру партии.

Депутаты Палаты общин от Консервативной партии проголосуют по этому вопросу между 18:00 и 20:00 по местному времени.

В случае если простое большинство членов фракции выскажется против Мэй, она должна будет покинуть пост лидера партии и премьер-министра.

Сама Мэй утром заявила, что "смена лидера в Консервативной партии сейчас поставит под угрозу будущее нашей страны".

Она добавила, что будет противостоять сегодняшнему "голосованию всеми своими силами".

Голосование по поводу вотума недоверия стало возможным после того, как 48 парламентариев - консерваторов (15% от нынешнего числа депутатов) написали письма, в которых заявили, что больше не доверяют партийному лидеру.

Тереза Мэй, которая заняла пост премьер-министра Великобритании вскоре после того, как страна проголосовала за выход из состава ЕС в 2016 году столкнулась с резкой внутрипартийной критикой предложенного ей соглашения об условиях выхода из ЕС.

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