Тереза Мэй получила вотум доверия и остается британским премьером

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тереза Мэй стала премьер-министром в 2016 году вскоре после того, как страна проголосовала за выход из состава ЕС

Большинство депутатов Палаты общин от Консервативной партии Великобритании выразили доверие премьер-министру Терезе Мэй. Она остается на посту лидера партии и премьер-министра.

За такое решение проголосовали 200 депутатов-консерваторов, а недоверие Мэй выразили 117 ее однопартийцев.

В течение года с момента голосования депутаты больше не смогут инициировать вотум недоверия г-же Мэй.

Голосование по поводу вотума недоверия стало возможным после того, как 48 парламентариев-консерваторов (15% от нынешнего числа депутатов) написали заявления, в которых сообщили, что больше не доверяют своему партийному лидеру.

Утром Мэй заявила, что "смена лидера Консервативной партии поставит под угрозу будущее нашей страны и создаст неопределенность в тот момент, когда мы не можем этого себе позволить".

Кроме того, по словам главы британского правительства, назначение нового премьер-министра приведет к тому, что "брексит придется отложить" или вообще отказаться от него.

В последние недели, по расчетам наблюдателей, у Мэй с избытком хватало сторонников в рядах собственной партии. Однако настроения в ее партии изменились.

Поскольку консерваторы имеют относительное большинство в Палате общин (317 из 650 депутатов), новый лидер партии получит и пост премьер-министра страны.

62-летняя Тереза ​​Мэй заняла пост премьер-министра Великобритании вскоре после того, как страна проголосовала за выход из состава ЕС в 2016 году.

К кризису и недоверию привел контроверсионный проект договора о "брексите", который британское правительство приняло 15 ноября. После этого решения кабинет покинули несколько его членов, в том числе министр по вопросам брексита Доминик Рааб.

10 декабря Тереза ​​Мэй решила отложить на неопределенный срок голосование в парламенте по проекту этого договора, назначенное на 11 декабря, поскольку компромиссный проект не имел шансов на утверждение.

Терезу Мэй атаковали оппоненты со всех сторон: евроскептики, еврооптимисты, сторонники "мягкого брексита" и сторонники жесткого варианта выхода из ЕС. Несмотря на это, Мэй настаивала, что изложенные в проекте условия - лучшие из возможных для Великобритании.

Еще вчера, рассматривая возможные сценарии дальнейшего развития событий, аналитики допускали и такой, при котором, добившись вотума доверия, но не набрав подавляющего большинства голосов, Тереза ​​Мэй сама уйдет в отставку.

Однако в среду утром она исключила этот вариант, заявив, что будет бороться до конца.

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