Лига Чемпионов: "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" и отправился в Лигу Европы

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Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с французским "Лионом" в ключевом матче Лиги чемпионов УЕФА и не смог пробиться в 1/8 финала турнира. Теперь команда будет играть в Лиге Европы.

Поединок между командами завершился со счетом 1:1.

Игра началась с атак французов на позиции "Шахтера", но они долгое время не завершались успехом. Затем на 22-й минуте с подачи Исмаили забил гол бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес.

Во втором тайме "горняки" потеряли инициативу. На 65-й минуте игрок "Лиона" Набир Фекир сравнял счет.

Позже "Шахтер" пытался атаковать, но эти попытки не дали результата.

Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский", куда матч перенесли из Харькова. УЕФА принял соответствующее решение в связи с введением в Харьковской области режима военного положения.

Для выхода из группы F донецкой команде, которая имела пять очков, нужно было победить французов, которые с семью очками занимали 2-е место в групповой таблице.

"Шахтер" не одержал победу, поэтому с 3-го места прошел только в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жуниор Мораес (слева) открыл счет в игре

Предыдущий матч между "Шахтером" и "Лионом" 2 октября завершился вничью.

Два гола за "Шахтер" забил Жуниор Мораес, голы от французов забили Мусса Дембеле и Лео Дюбуа.

В рамках группового отбора "Шахтер" дважды проиграл "Манчестер Сити" с разгромным счетом 0:3 и 0:6. Также дончане в сентябре сыграли вничью, а в конце октября одержали победу над немецким "Хоффенхаймом".

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