Авария в Анкаре: скорый поезд сошел с рельсов и врезался в локомотив

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аварія сталася рано вранці

В Анкаре по меньшей мере четыре человека погибли и более 40 получили ранения, когда скоростной поезд сошел с рельсов и врезался в локомотив, который проверял техническое состояние железнодорожных путей.

Губернатор Анкары Васип Шахин прибыл на место происшествия. Он сообщил, что поезд следовал из Анкары в город Конья в центральной части Анатолии.

Столкновение произошло в 6:30 утра по местному времени на станции Маршандиз, примерно в 8 км от центрального вокзала Анкары.

Поезд Анкара-Конья там не останавливается.

Станция расположена рядом с депо, и ею пользуются в основном рабочие депо.

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