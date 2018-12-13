Авария в Анкаре: скорый поезд сошел с рельсов и врезался в локомотив
В Анкаре по меньшей мере четыре человека погибли и более 40 получили ранения, когда скоростной поезд сошел с рельсов и врезался в локомотив, который проверял техническое состояние железнодорожных путей.
Губернатор Анкары Васип Шахин прибыл на место происшествия. Он сообщил, что поезд следовал из Анкары в город Конья в центральной части Анатолии.
Столкновение произошло в 6:30 утра по местному времени на станции Маршандиз, примерно в 8 км от центрального вокзала Анкары.
Поезд Анкара-Конья там не останавливается.
Станция расположена рядом с депо, и ею пользуются в основном рабочие депо.