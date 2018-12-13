Вселенский патриархат в Киеве: первая служба в Андреевской церкви

Image caption Службу проводит экзарх Вселенского патриарха в Украине епископ Иларион

В четверг в Андреевской церкви в Киеве проходит первая архиерейская служба, которую проводят экзархи Вселенского патриарха в Украине архиепископ Даниил и епископ Иларион.

После передачи в пользование Вселенскому патриарху церковь является его представительством в Украине - ставропигией.

На литургии также присутствовала делегация от Вселенского патриарха во главе с его представителем, митрополитом Галльским Эммануилом (Адамакисом).

Именно митрополит Эммануил 15 декабря возглавит объединительный собор, на котором должны создать поместную православную церковь в Украине и избрать ее предстоятеля.

После избрания глава церкви должен поехать в Константинополь на совместную службу со Вселенским патриархом Варфоломеем и получить из его рук томос об автокефалии.

С 2015 года службы в Андреевской церкви не проводились, поскольку она была на реконструкции.

Как передает корреспондент BBC News Украина, служба открыта для всех и ведется на украинском языке.

На ней присутствовал также советник президента Ростислав Павленко, который, как сообщалось, курирует вопросы получения Украиной автокефалии в Администрации президента.

Image caption Реконструкцию храма планируют завершить в 2020 году

Реконструкция церкви продолжается и должна завершиться в 2020 году.

Снаружи находится наряд полиции.

По опыту Вселенского патриархата можно предположить, что вход в Андреевскую церковь и в дальнейшем будет свободным для всех желающих и туристов. Ведь даже кафедральный собор святого Георгия в резиденции Константинопольского патриарха открыт для бесплатного посещения верующими и туристами.

Служба в Андреевской церкви проходит в день памяти Святого Апостола Андрея Первозванного.

Представительство патриарха

18 октября решением Верховной Рады Андреевскую церковь передали в постоянное пользование Вселенскому патриархату для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Сооружение осталось в государственной собственности как часть Национального заповедника "София Киевская".

Андреевская церковь построена в середине XVIII века по проекту знаменитого архитектора Бартоломео Растрелли и входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Андреевскую церковь передали в пользование Вселенскому патриарху, и она станет его представительством в Украине

До начала реставрации храма в 2015 году им пользовалась Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Предстоятель УАПЦ митрополит Макарий заявлял, что решение о передаче с ним согласовали.

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Признав свою юрисдикцию над украинским православием, Вселенский патриархат решил создать в Украине свое представительство - ставропигию - то есть церковь или монастырь, которые подчиняются не местным церковным властям, а ему напрямую.

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