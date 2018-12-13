Вселенский патриархат в Киеве: первая служба в Андреевской церкви
В четверг в Андреевской церкви в Киеве проходит первая архиерейская служба, которую проводят экзархи Вселенского патриарха в Украине архиепископ Даниил и епископ Иларион.
После передачи в пользование Вселенскому патриарху церковь является его представительством в Украине - ставропигией.
На литургии также присутствовала делегация от Вселенского патриарха во главе с его представителем, митрополитом Галльским Эммануилом (Адамакисом).
Именно митрополит Эммануил 15 декабря возглавит объединительный собор, на котором должны создать поместную православную церковь в Украине и избрать ее предстоятеля.
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После избрания глава церкви должен поехать в Константинополь на совместную службу со Вселенским патриархом Варфоломеем и получить из его рук томос об автокефалии.
С 2015 года службы в Андреевской церкви не проводились, поскольку она была на реконструкции.
Как передает корреспондент BBC News Украина, служба открыта для всех и ведется на украинском языке.
На ней присутствовал также советник президента Ростислав Павленко, который, как сообщалось, курирует вопросы получения Украиной автокефалии в Администрации президента.
Реконструкция церкви продолжается и должна завершиться в 2020 году.
Снаружи находится наряд полиции.
По опыту Вселенского патриархата можно предположить, что вход в Андреевскую церковь и в дальнейшем будет свободным для всех желающих и туристов. Ведь даже кафедральный собор святого Георгия в резиденции Константинопольского патриарха открыт для бесплатного посещения верующими и туристами.
Служба в Андреевской церкви проходит в день памяти Святого Апостола Андрея Первозванного.
Представительство патриарха
18 октября решением Верховной Рады Андреевскую церковь передали в постоянное пользование Вселенскому патриархату для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.
Сооружение осталось в государственной собственности как часть Национального заповедника "София Киевская".
Андреевская церковь построена в середине XVIII века по проекту знаменитого архитектора Бартоломео Растрелли и входит в состав Национального заповедника "София Киевская".
До начала реставрации храма в 2015 году им пользовалась Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
Предстоятель УАПЦ митрополит Макарий заявлял, что решение о передаче с ним согласовали.
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Признав свою юрисдикцию над украинским православием, Вселенский патриархат решил создать в Украине свое представительство - ставропигию - то есть церковь или монастырь, которые подчиняются не местным церковным властям, а ему напрямую.