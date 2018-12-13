Тарифы на тепло вырастут больше, чем заявлял Гройсман
Тарифы на тепло для населения с 1 января могут существенно возрасти.
Так решила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседаниях 10 и 11 декабря.
Это касается 26 теплоснабжающих предприятий в 17 областях и городе Киеве.
Руководитель профильного отдела НКРЭКУ Светлана Черных сказала, что среднее повышение тарифа на тепловую энергию для населения будет 16,6% - до 1 253,5 грн за 1 Гкал.
Однако по данным, обнародованным на странице главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко в Facebook, в большинстве областей повышение составит от 18 до 21%.
Самым низким подорожание будет у киевского ООО "Еврореконструкция" (+10%) и донецкого ООО "Краматорсктеплоэнерго" (+12%).
Хотя днепровское коммунальное "Комэнергосервис" получило даже скидку в -2%. Вместе с тем, ООО "Шосткинское предприятие "Харьковэнергоремонт" получило повышение на 24%.
Глава НКРЭКУ подчеркнул, что "процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%".
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Руководитель НКРЭКУ отметил и то, что тарифы на электричество останутся неизменными, а также напомнил, что "бюджетом предусмотрена защита уязвимых потребителей, поэтому платежка социально-уязвимых потребителей не изменится".
В тарифе на тепло стоимость топлива составляет 86,6%.
18 октября правительство решило повысить цену на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубов с 1 ноября.
Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что, по расчетам правительства, "максимум, на что может увеличиться цена, это 16%".