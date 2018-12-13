Погода в Украине: где ограничено движение и долго ли будет идти снег

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Снег и дожди продолжаются на всей территории Украины, из-за непогоды более сотни населенных пунктов остались без света, движение на дорогах и железнодорожных путях ограничено.

В шести областях Украины из-за непогоды 170 городов и сел остались без света. Без электроснабжения остались люди в Черниговской, Киевской, Сумской, Херсонской, Кировоградской и Николаевской областях.

Небольшие осадки продолжаются по всей Украине, На дорогах гололедица. Температура от 4 мороза до 1 тепла, в Карпатах 5-10 мороза, сообщает ГСЧС.

В Гидрометцентре 13 декабря прогнозируют небольшой снег в Киевской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской и Волынской областях.

Там сообщили, что температура в течение суток будет держаться в пределах от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах 5-10° мороза, в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Накануне из-за сложных погодных условий в Киев ограничили въезд грузовиков.

В Управлении по вопросам гражданской защиты сообщили, что ограничения на въезд крупногабаритного транспорта будет действовать до улучшения погодных условий. Чтобы не мешать снегоуборочной технике, водителей призвали оставить автомобили в гаражах и пересесть на общественный транспорт.

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Все припаркованные на обочинах машины, мешающие расчищать дороги, в Киевском городском совете пообещали эвакуировать.

Для всех водителей грузовиков, которые не смогли попасть в столицу, на въездах в город открыли пункты обогрева.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщил, что в специальных палатках водители смогут согреться, выпить чаю и поесть. Там также круглосуточно будут дежурить спасатели.

Мобильные пункты обогрева развернули на трассах в следующих направлениях:

Брест-Литовское шоссе

Бориспольское шоссе

Броварской проспект

Гостомельское шоссе

Одесское шоссе

Специальная техника ГСЧС будет дежурить в Киеве на проспекте Глушкова, Надднепрянском шоссе, и улице Елены Телиги.

Спасательные службы также предупреждают о гололедице на большинстве дорог Украины.

В патрульной полиции Украины предупредили о том, что на дорогах Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях может выпасть до 18 сантиметров снега и образоваться снежная каша.

По состоянию на утро было ограничено движение грузового транспорта на таких направлениях:

М01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи

Н07 Киев-Сумы-Юнаковка

М03 Киев-Харьков-Довжанский

Р03 Юго восточный обход Киева

М-05 Киев-Одесса

М06 Киев-Чоп

М07 Киев-Ковель-Ягодин

Полицейские призвали водителей не перекрывать проезжие части, чтобы не мешать движению и работе аварийного транспорта.

На украинском железной дороги сообщили, что сегодня возможны осложнения в движении пригородных поездов и поездов дальнего следования, в том числе по маршрутам Ковель - Киев, Киев - Перемышль и Львов - Киев. Проблемы возникли из-за дерева, которое упало и оборвало линию электропередач на участке Клавдиево - Бородянка.

Железнодорожники рассказали, что к "борьбе со снегом" присоединились пять тысяч работников. От снега, толщина которого местами достигала 27 сантиметров, очищали пути, перроны и стрелочные переводы.

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В Укразализныце призвали путешествующих тщательно планировать путешествия и прислушиваться к объявлениям на вокзалах.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что осадки и небольшой мороз будут держаться еще и в пятницу.

"В пятницу снег и мокрый снег ожидаются в северных областях, на западе, в Винницкой, Черкасской областях и районах Кропивницкого. В южной части — лишь местами небольшие осадки. На востоке Украины снега или дождя не будет", - написала Диденко.

Температура воздуха около нуля. 15 декабря в Украину придут небольшие морозы.

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