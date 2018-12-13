Томос будущему главе поместной церкви вручат 6 января - УПЦ КП
Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года, заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).
УПЦ КП провела 13 декабря свой архиерейский собор для подготовки к объединительному собору и определила единого кандидата она пост предстоятеля будущей церкви.
"Томос Вселенского патриарха должно быть вручен предстоятелю 6 января", - сказал архиепископ Евстратий (Зоря).
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Он отметил, что 6 января в Константинополе "должна быть совершена божественная литургия, сослужение Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого ему будет вручен Томос".
Архиепископ отметил, что иерархи УПЦ КП придут на собор 15 декабря. Каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина.
УПЦ КП представит своего кандидата на главенство в поместной церкви на соборе.
"У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат собору", - сказал представитель УПЦ КП. Он отказался назвать этого человека, отметив, что ее услышат участники собора 15 декабря.
По его словам, голосование на соборе будет тайным, как ранее и предложил Вселенский патриарх Варфоломей.
Сначала все участники собора определят трех главных претендентов. А потом только архиереи тайным голосованием выберут из этой тройки предстоятеля.
Архиепископ Евстратий (Зоря) добавил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.
"Мы прошли по проекту устава, который был предложен от синода Вселенского патриархата. Дискутировали, определенные вещи сохранены, некоторые вещи изменены, кое-что отброшено", - сказал представитель УПЦ КП.