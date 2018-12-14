ЕС продлил санкции против России из-за "нулевого прогресса" по "Минску"

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На саммите в Брюсселе в четверг лидеры стран Европейского союза решили продлить экономические санкции против России в середине 2019 года.

Санкции продлили из-за "нулевого прогресса в реализации Минских соглашений". Об этом сообщил в своем Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск, отметив, что решение было принято единогласно.

Ограничительные меры касаются энергетического, оборонного и финансового секторов.

В прошлый раз Совет ЕС продлил санкции против России в июле этого года - они должны были действовать до 31 января 2019 года.

Skip Twitter post by @eucopresident Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements. — Donald Tusk (@eucopresident) 13 декабря 2018 г.

При этом Туск добавил, что ЕС призывает Россию освободить захваченных украинских моряков, вернуть корабли ВМС Украины, а также открыть проход через Керченский пролив для всех кораблей.

В среду Петр Порошенко передал Дональду Туску предложения по персональным санкциям против россиян, причастных к инциденту в Керченском проливе, в результате которого захватили украинские корабли.

Антироссийские санкции

В санкционные списки, сформированные в марте 2014 года, входят крупнейшие российские компании, доля в которых принадлежит государству. Им ограничен доступ на европейский финансовый рынок.

Под санкции попали, например, нефтегазовые компании "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть", банки с государственным участием - "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", - а также крымские компании, "Алмаз-анти", Тульский оружейный завод и концерн "Калашников".

В отношении компаний оборонного сектора введено эмбарго на экспорт оружия, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного применения в России.

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Запреты касаются в том числе поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти.

Кроме экономических санкций, со стороны ЕС действуют персональные санкции в отношении членов "власти" аннексированного Крыма и отдельные санкции против полуострова.

Санкции против России, кроме ЕС, ввели США, Канада, Австралия и еще несколько государств. Эти санкции неоднократно расширялись.

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Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон, который свел воедино и дополнил большой объем принятых ранее после присоединения Крыма и начала конфликта на Донбассе документов о санкциях против России. Согласно этому документу, президент отменить эти санкции не может.

Кремль в ответ на секторальные санкции Евросоюза ввел продовольственные контрсанкции, запретив в 2014 году ввоз на территорию России мясной и молочной продукции, а также фруктов, овощей и орехов из стран ЕС.

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