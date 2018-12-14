Убийство Хашогги: сенат США обвинил саудовского принца

Копірайт зображення Getty Images

Сенат США проголосовал за прекращение военной помощи Саудовской Аравии в конфликте в Йемене из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги. В резолюции, принятой законодателями, вина за убийство возлагается на наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана.

Еще один документ призывает президента США вывести войска из Йемена.

56 сенаторов проголосовали за резолюцию по Йемену, 41 выступил против. Это первый случай в истории, когда любая из палат американского парламента принимает резолюцию об отзыве Вооруженных сил США из зоны конфликта.

Резолюция носит рекомендательный характер и президент может ее заблокировать. Дональд Трамп говорил, что собирается наложить на нее вето.

Документ вряд ли утвердит палата представителей конгресса США. Учитывая это, наблюдатели называют его "символическим протестом" против позиции Трампа.

Сразу после этой резолюции единогласно приняли еще одну, в которой сенаторы возложили ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на принца Саудовской Аравии и призвали власти королевства наказать виновных.

Что приняли сенаторы?

Резолюция по йеменскому конфликту призывает президента вывести все военные силы США, которые участвуют в нем, кроме сражающихся непосредственно с радикальными исламистами.

Авторы документа - группа сенаторов, в которую входят представители обеих американских партий.

Копірайт зображення Getty Images Image caption С 2014 года из-за конфликта в Йемене погибли тысячи гражданских, а около 14 млн страдают от голода

Резолюция об убийстве Хашогги, по словам сенаторов, содержит достаточно жесткие формулировки.

"Сенат США единогласно заявил, что наследный принц Мухаммед бин Салман несет ответственность за убийство Джамаля Хашогги. Это сильное заявление. Я надеюсь, оно говорит о наших ценностях", - сказал председатель комитета по международным отношениям Боб Коркер.

Позиция сената идет против политики президента Трампа относительно королевства: Белый дом не принял выводы ЦРУ, журналиста могли убить по приказу принца Мухаммеда.

Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс назвал принятие резолюции историческим моментом.

"Сегодня мы говорим деспотичному режиму Саудовской Аравии, что не будем участвовать в его военных авантюрах", - сказал сенатор.

Сандерс, один из авторов документа, надеется, что он сможет пройти в палату представителей конгресса после того, как контроль над ней, согласно результатам недавних выборов, в январе следующего года перейдет к демократам.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Трамп последовательно выступает за сохранение нынешнего уровня отношений с Эр-Риядом

Белый дом выступал против принятия резолюции, заявляя, что отношения с Саудовской Аравией крайне важны для противостояния угрозе от Ирана.

Также администрация Трампа подчеркивает важность экономических связей США с королевством.

Что сказали в ЦРУ

Вопрос убийства журналиста и ответственности за него саудовских властей начали активно обсуждать после того, как глава ЦРУ Джина Хаспел на прошлой неделе рассказала членам сенатского комитета по международным отношениям все, что известно ее управлению об убийстве.

Сам доклад прошел в закрытом режиме. О его содержании можно судить только по высказываниям самих сенаторов после встречи с Хаспел и ее командой.

ЦРУ заявляло, что принц Мухаммед переписывался с лидером группы, убившей и расчленившей Хашогги. Судя по всему, Хаспел удалось убедить в этом сенаторов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сенатор Линдси Грэм назвал члена саудовской королевской семьи "разрушительной силой", "сумасшедшим" и "опасным"

"Нужно сознательно игнорировать факты, чтобы не прийти к выводу, что все это организовали и устроили люди, которые находятся в подчинении принца Салмана", - прокомментировал заявления главы ЦРУ республиканец Линдси Грэм, который в прошлом не раз поддерживал инициативы Трампа.

Грэм тогда добавил, что не может поддерживать продажи оружия Саудовской Аравии и ее участие в войне в Йемене, пока принц Салман остается у власти.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram