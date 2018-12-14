Брексит: Евросоюз отказался пересматривать соглашение
Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе заявили, что соглашение о выходе Британии из состава ЕС "не открыто для пересмотра", несмотря на просьбы Терезы Мэй.
Она хотела юридических гарантий того, что условия открытости границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, независимо от наличия или отсутствия соглашения о "брексите", будут временными.
Такие гарантии должны помочь ей провести проект соглашения через парламент, после того, как Мэй, опасаясь поражения, отложила голосование в британском парламенте, которое было запланировано на вторник.
Премьер-министр заявила, что соглашение окажется "под угрозой", если не удастся развеять сомнения депутатов.
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в соглашение можно внести разъяснения, но не изменить.
Он призвал Великобританию более четко изложить, чего она хочет, добавив, что комиссия 19 декабря опубликует информацию о подготовке к варианту "брексита" без соглашения.
Мэй вернулась в Брюссель на саммит с лидерами ЕС в четверг, после того как сначала отложила голосование по проекту соглашения о "брексите", а затем выиграла голосование о доверии ей как премьеру и лидеру Консервативной партии.
Она пообещала прислушиваться к обеспокоенности 37% депутатов Тори, которые голосовали против нее, и надеялась "снять" их обеспокоенность относительно вопроса границы в Ирландии.
Ирландский вопрос
В проекте соглашения об условиях "брексита" говорится, что если стороны не достигнут других договоренностей, то на всей территории Соединенного Королевства будут действовать таможенные правила ЕС, а в Северной Ирландии - и другие европейские нормы.
Критики говорят, что такие условия соглашения ограничат возможности Британии заключать торговые сделки.
Консервативные депутаты требовали внести изменения, согласно которым определить, что такой режим не может продолжаться вечно, и Британия сможет самостоятельно разорвать этот пункт.
На саммите Мэй хотела получить юридические гарантии того, что данные условия, если их применят, будут временными.
Политический редактор BBC Лора Куэнсберг считает, что в Брюсселе были больше заинтересованы в том, могут ли они согласовать "дату начала" будущих торговых отношений между Великобританией и ЕС после "брексита".
Австрийский канцлер Себастьян Курц предположил, что в январе состоится специальный саммит по "брекситу" для согласования "дополнительных гарантий".
Но ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил, что, хотя ЕС стремится "помочь", однако некоторые предложения, которые Великобритания выдвинула, были "сложными", и предупредил, что "одностороннего решения" относительно границы на острове не может быть.
Офис британского премьера подтвердил, что депутаты вернутся к рассмотрению вопроса соглашения "как можно раньше в январе".