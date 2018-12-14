Семилетняя девочка скончалась после того, как ее взяли под стражу на границе Мексики и США
Семилетняя девочка из Гватемалы, которая незаконно пересекла американскую границу вместе с отцом, умерла через несколько часов после того, как ее взяли под стражу. Об этом сообщают американские СМИ.
Девочка, которая прибыла в США на прошлой неделе в составе группы мигрантов, умерла от обезвоживания и шока, сообщает The Washington Post.
Информационное агентство AP цитирует должностных лиц на границе, которые говорят, что она не ела и не пила в течение нескольких дней.
Тысячи мигрантов прибыли из Центральной Америки на границу с США.
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Мигранты говорят, что бегут от преследований, бедности и насилия в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре.
Многие из них хотят устроить свою жизнь в США, несмотря на предупреждения американских чиновников. Последние предупреждают, что каждого, кто нелегально въезжает в страну, арестуют, предъявят обвинение и депортируют.
Американские чиновники пока не сделали официального заявления по поводу смерти девочки.
В четверг Washington Post сообщила, что после того, как в минувшие выходные девочку задержали вместе с отцом, у нее начались судороги, ее отправили на вертолете в детскую больницу в Эль-Пасо.
Менее чем через 24 часа после того, как ее приняли, у нее произошел сердечный приступ, сообщает газета, ссылаясь на службу таможенного и пограничного контроля США.
Напряженность на американо-мексиканской границе растет в последние несколько недель - с того момента, как туда прибыли почти 7500 мигрантов.
В прошлом месяце американские пограничники применили против толпы мигрантов, среди которых было много детей, слезоточивый газ.
Пограничники заявили, что мигранты бросали камни.
Однако критики обвинили администрацию Трампа в драконовской реакции, а Мексика требует расследовать инцидент.
Мигранты путешествуют большими группами, которые получили название "караваны". Среди них много семей с детьми.
Дональд Трамп пообещал, что каждый из мигрантов останется на мексиканской стороне границы пока суд не решит их дело, а это значит, что некоторые люди будут ждать очень долго.
Они проводят время во временных убежищах в мексиканском пограничном городе Тихуана и в Мексикали.