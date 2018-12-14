Копірайт зображення Getty Images Image caption Мигранты, прибывающие на границу Мексики с США, говорят, что спасаются от преследований, бедности и насилия

Семилетняя девочка из Гватемалы, которая незаконно пересекла американскую границу вместе с отцом, умерла через несколько часов после того, как ее взяли под стражу. Об этом сообщают американские СМИ.

Девочка, которая прибыла в США на прошлой неделе в составе группы мигрантов, умерла от обезвоживания и шока, сообщает The Washington Post.

Информационное агентство AP цитирует должностных лиц на границе, которые говорят, что она не ела и не пила в течение нескольких дней.

Тысячи мигрантов прибыли из Центральной Америки на границу с США.

Мигранты говорят, что бегут от преследований, бедности и насилия в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре.

Многие из них хотят устроить свою жизнь в США, несмотря на предупреждения американских чиновников. Последние предупреждают, что каждого, кто нелегально въезжает в страну, арестуют, предъявят обвинение и депортируют.

Американские чиновники пока не сделали официального заявления по поводу смерти девочки.

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В четверг Washington Post сообщила, что после того, как в минувшие выходные девочку задержали вместе с отцом, у нее начались судороги, ее отправили на вертолете в детскую больницу в Эль-Пасо.

Менее чем через 24 часа после того, как ее приняли, у нее произошел сердечный приступ, сообщает газета, ссылаясь на службу таможенного и пограничного контроля США.

Напряженность на американо-мексиканской границе растет в последние несколько недель - с того момента, как туда прибыли почти 7500 мигрантов.

В прошлом месяце американские пограничники применили против толпы мигрантов, среди которых было много детей, слезоточивый газ.

Пограничники заявили, что мигранты бросали камни.

Однако критики обвинили администрацию Трампа в драконовской реакции, а Мексика требует расследовать инцидент.

Мигранты путешествуют большими группами, которые получили название "караваны". Среди них много семей с детьми.

Дональд Трамп пообещал, что каждый из мигрантов останется на мексиканской стороне границы пока суд не решит их дело, а это значит, что некоторые люди будут ждать очень долго.

Они проводят время во временных убежищах в мексиканском пограничном городе Тихуана и в Мексикали.

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