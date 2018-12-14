Томос, "ДНР" и давление спецслужб: как Кирилл связал это в письме в ООН

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Патриарх Московский Кирилл направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Папе Римскому Франциску, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой защитить верующих и епископат УПЦ МП от "давления и гонений".

"Вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви,что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - цитирует письмо патриарха отдел внешнецерковных связей Русской православной церкви на своем сайте.

Кирилл считает, что "поводом для такого давления послужил отказ украинского православного епископата участвовать" в объединительном соборе 15 декабря.

По его словам, на соборе УПЦ Московского патриархата "должны заменить на какую-то новую религиозную организацию, которую создает президент Украины Петр Порошенко совместно с патриархом Константинопольским Варфоломеем".

Московский патриарх отмечает, что иерархов УПЦ МП "вызывают на "беседы" и допросы в Службу безопасности, задерживают под различными предлогами, в том числе при пересечении государственной границы Украины, и подвергают унизительным обыскам".

Примером таких действий он считает то, что 9 декабря 2018 года украинские спецслужбы не пропустили через линию разграничения с "ДНР" митрополита Донецкого Илариона (Шукало).

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданину Украины митрополиту Донецкому Илариону, заявив об "особом распоряжении из Киева", - написал патриарх Московский.

С точки зрения Украины и международного сообщества, линия разграничения между подконтрольными Киеву территориями и так называемыми "ДНР" и "ЛНР" не является государственной границей.

Такой же позиции придерживается и официальная российская власть, которая считает конфликт на Донбассе внутриукраинским.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Московский патриарх считает, что "гонения" связаны с отказом УПЦ МП принять участие в объединительном соборе

Патриарх призвал мировое сообщество "приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви от дискриминации и давления со стороны украинской власти".

Что происходит?

УПЦ Московского патриархата неоднократно жаловалась на притеснения со стороны украинских спецслужб, обыски и вызовы на допросы.

В конце ноября силовики провели обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры - митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя).

3 декабря СБУ провела обыски в Житомирской и Овруцкой епархиях УПЦ МП, а также в киевском издательстве, где печатали на заказ УПЦ МП.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по статье о разжигании межконфессиональной розни.

Через несколько дней более десятка священников УПЦ МП в Ровенской области вызвали на допрос в рамках другого производства - по государственной измене и нарушению равноправия граждан.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В ноябре провели обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла

13 декабря СБУ заявила, что настоятель Киево-Печерской Лавры должен также выступить координатором акций против автокефалии и создания поместной церкви.

9 декабря правоохранители не пропустили через линию разграничения с "ДНР" митрополита Донецкого Илариона (Шукало).

В Госпогранслужбе ВВС News Украина сообщили, что причиной недопуска митрополита Илариона на подконтрольную правительству территорию является решение СБУ.

ВВС News Украина пыталась получить комментарий по этому в СБУ. Впоследствии в службе презентовали специальный буклет, в котором рассказали о сотрудничестве боевиков "ДНР" со священниками Московского патриархата на Донбассе.

Как утверждают в УПЦ МП, силовики не указали "объективных причин" и аннулировали право митрополита Илариона пересекать линию разграничения. Церковным иерархам представители СБУ объяснили, что таковым было "особое распоряжение из Киева".

Объединительный собор

Все это происходит на фоне подготовки к проведению в Киеве объединительного собора 15 декабря, в котором подчиненная Москве церковь участвовать не хочет.

Руководство УПЦ МП утверждает, что действия силовиков - принуждение к участию в создании новой церкви.

Однако спецслужбы говорят, что расследуют дела о разжигании межрелигиозной вражды, а также о возможной государственной измене.

Участие иерархов УПЦ МП в объединительном соборе чрезвычайно важно для легитимации поместной церкви для мирового православия.

О своем намерении принять участие в создании новой церкви до недавнего времени открыто высказывались несколько иерархов УПЦ МП. По данным собеседников ВВС, еще несколько десятков епископов рассматривали такую ​​возможность.

Сейчас трудно сказать, сколько представителей этой церкви придет на объединительный собор. Чем больше их будет, тем больше будет их влияние на принятие решений и избрание предстоятеля церкви.

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