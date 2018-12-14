Томос, "ДНР" и давление спецслужб: как Кирилл связал это в письме в ООН
Патриарх Московский Кирилл направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Папе Римскому Франциску, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой защитить верующих и епископат УПЦ МП от "давления и гонений".
"Вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви,что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - цитирует письмо патриарха отдел внешнецерковных связей Русской православной церкви на своем сайте.
Кирилл считает, что "поводом для такого давления послужил отказ украинского православного епископата участвовать" в объединительном соборе 15 декабря.
По его словам, на соборе УПЦ Московского патриархата "должны заменить на какую-то новую религиозную организацию, которую создает президент Украины Петр Порошенко совместно с патриархом Константинопольским Варфоломеем".
- Принуждение к собору? За что митрополита УПЦ МП Илариона не выпускают из "ДНР"
- Варфоломей объяснил, как будут избирать предстоятеля поместной церкви
Московский патриарх отмечает, что иерархов УПЦ МП "вызывают на "беседы" и допросы в Службу безопасности, задерживают под различными предлогами, в том числе при пересечении государственной границы Украины, и подвергают унизительным обыскам".
Примером таких действий он считает то, что 9 декабря 2018 года украинские спецслужбы не пропустили через линию разграничения с "ДНР" митрополита Донецкого Илариона (Шукало).
"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданину Украины митрополиту Донецкому Илариону, заявив об "особом распоряжении из Киева", - написал патриарх Московский.
С точки зрения Украины и международного сообщества, линия разграничения между подконтрольными Киеву территориями и так называемыми "ДНР" и "ЛНР" не является государственной границей.
Такой же позиции придерживается и официальная российская власть, которая считает конфликт на Донбассе внутриукраинским.
Патриарх призвал мировое сообщество "приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви от дискриминации и давления со стороны украинской власти".
Что происходит?
УПЦ Московского патриархата неоднократно жаловалась на притеснения со стороны украинских спецслужб, обыски и вызовы на допросы.
В конце ноября силовики провели обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры - митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя).
- СБУ проводит обыск у настоятеля Киево-Печерской Лавры
- "Что там искать?" - настоятель Киево-Печерской Лавры об обысках
3 декабря СБУ провела обыски в Житомирской и Овруцкой епархиях УПЦ МП, а также в киевском издательстве, где печатали на заказ УПЦ МП.
Обыски проводились в рамках уголовного производства по статье о разжигании межконфессиональной розни.
Через несколько дней более десятка священников УПЦ МП в Ровенской области вызвали на допрос в рамках другого производства - по государственной измене и нарушению равноправия граждан.
13 декабря СБУ заявила, что настоятель Киево-Печерской Лавры должен также выступить координатором акций против автокефалии и создания поместной церкви.
9 декабря правоохранители не пропустили через линию разграничения с "ДНР" митрополита Донецкого Илариона (Шукало).
В Госпогранслужбе ВВС News Украина сообщили, что причиной недопуска митрополита Илариона на подконтрольную правительству территорию является решение СБУ.
ВВС News Украина пыталась получить комментарий по этому в СБУ. Впоследствии в службе презентовали специальный буклет, в котором рассказали о сотрудничестве боевиков "ДНР" со священниками Московского патриархата на Донбассе.
Как утверждают в УПЦ МП, силовики не указали "объективных причин" и аннулировали право митрополита Илариона пересекать линию разграничения. Церковным иерархам представители СБУ объяснили, что таковым было "особое распоряжение из Киева".
Объединительный собор
Все это происходит на фоне подготовки к проведению в Киеве объединительного собора 15 декабря, в котором подчиненная Москве церковь участвовать не хочет.
Руководство УПЦ МП утверждает, что действия силовиков - принуждение к участию в создании новой церкви.
Однако спецслужбы говорят, что расследуют дела о разжигании межрелигиозной вражды, а также о возможной государственной измене.
Участие иерархов УПЦ МП в объединительном соборе чрезвычайно важно для легитимации поместной церкви для мирового православия.
О своем намерении принять участие в создании новой церкви до недавнего времени открыто высказывались несколько иерархов УПЦ МП. По данным собеседников ВВС, еще несколько десятков епископов рассматривали такую возможность.
Сейчас трудно сказать, сколько представителей этой церкви придет на объединительный собор. Чем больше их будет, тем больше будет их влияние на принятие решений и избрание предстоятеля церкви.