Ресторанные блюда оказались вреднее фастфуда

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Британские рестораны подают "излишне" калорийную пищу, которая даже более вредна для организма, чем фастфуд, заявили в исследовании BMJ.

Эксперты в области здравоохранения заявляют, что один прием пищи должен содержать не более 600 калорий. Однако исследование показало, что средняя порция в ресторане содержит 1033 калорий, а фастфуда - 751 калорию.

В Университете Ливерпуля исследовали тысячи порций еды из таких заведений, как Hungry Horse и McDonald's.

Результаты вызвали обеспокоенность ученых.

Исследовательская группа пересмотрела более 13 500 порций еды в меню 21 одного ресторана и шести сетей быстрого питания.

Используя информацию о содержании калорий, они пришли к выводу, что только одно из 10 блюд можно было назвать здоровым или содержащим менее 600 килокалорий, как советует Управление общественного здоровья Англии.

И почти половина блюд содержала более 1000 килокалорий.

Рестораны чаще заведений быстрого питания предлагали калорийные блюда.

Доктор Эрик Робинсон, ведущий исследователь Университета Ливерпуля, сказал, что результаты были "шокирующими", но, вероятно, даже они не до конца подсчитали количество калорий, которые люди потребляют в ресторанах.

"Мы не анализировали содержание калорий в напитках, закусках, аперитивах и десертах".

Рестораны Hungry Horse имели наибольшую среднюю калорийность в блюдах - они содержали 1358 ккал.

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От сети не сильно отстали остальные - в Flaming Grill, Stone House и Sizzling Pubs готовили пищу, одна порция которой в среднем содержала 1200 ккал.

KFC возглавил список заведений быстрого питания. Так, одно блюдо в этом ресторане в среднем содержало 987 калорий. Burger King, McDonald's и Subway - около 700 ккал.

Даже когда исследования сравнивали подобные блюда, их энергетическое содержание в ресторанах оказывалось выше.

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Бургеры, которые готовили в ресторанах, в среднем содержали на 414 ккал больше, чем бургеры из фастфудов. А салаты из ресторанов были совсем немного калорийнее других.

Доктор Робинсон сказал, что размер порции, использованные ингредиенты и способ приготовления могут объяснить разницу, но он также считает, что пищевая промышленность должна измениться.

"Совершенно ясно, что пищевой индустрии нужно сделать. Они должны стать более ответственными и уменьшить количество калорий в блюдах, которые они подают клиентам".

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В сети Hungry Horse рассказали, что у них есть предложения для каждого.

Представитель сети заявил: "Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество блюд низкой калорийности, в том числе недавно мы запустили специальное меню Live Well с блюдами до 600 калорий, и мы стремимся меняться и в дальнейшем".

В правительстве разрабатывают план калорийной маркировки блюд в ресторанах, еды на вынос и перекусов в кафе.

"Цены растут"

Кейт Николлз, генеральный директор торгового объединения UKHospitality, заявила, что рестораны и пабы уже принимают меры, чтобы уменьшить количество калорий и предлагать более здоровые блюда, - но это влечет за собой дополнительные траты.

"Требования уменьшить размер порций или сократить их калорийность станут еще одним грузом на плечах предпринимателей, и это приведет к увеличению цен и уменьшению инвестиций, а в конце пострадают клиенты, которые не получат желаемого обслуживания".

Доктор Робинсон отметил, что исследования показали, что пища, которую едят дома, стала содержать больше калорий. А с тех пор, как все больше людей стали через интернет заказывать домой еду из ресторанов, положение может еще ухудшиться.

Исследование опиралось на информацию о содержании калорий в блюдах, которая была размещена в интернете. Очень мало заведений маркируют калорийность блюд в ресторанных меню.

Ученые предполагают, что сети фастфуда начали предлагать более здоровую пищу именно после давления активистов.

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